Створено дрон, здатний збільшити термін служби батареї в 7 разів: як йому це вдається

Вбудована стереокамера і крихітний комп'ютер з керуючим ПЗ дає змогу дрону нового типу автономно переміщатися складними маршрутами.

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Учені з Чжецзянського університету в Ханчжоу (Китай) створили автономний дрон на колесах. Він, переважно, котиться землею, а злітає тільки тоді, коли це необхідно, що подовжує термін служби його батареї в 7 разів, передає New scientist.

Роботи, що котяться, ефективні й можуть долати великі відстані, але не можуть долати високі перешкоди, в той час як для безпілотників, що літають, це не проблема, хоча вони мають обмежений радіус дії. Дослідники з Чжецзянського університету спробували об'єднати переваги обох типів безпілотників.

Новий дрон, який важить трохи менше кілограма, має чотири ротори, як у традиційного БПЛА, а також два великі колеса без приводу. Він може використовувати тягу несучих гвинтів для польоту або руху по землі. Вбудована стереокамера і крихітний комп'ютер із програмним забезпеченням, що керує, дають йому змогу автономно переміщатися складними маршрутами.

Під час випробувань дослідники виявили, що енергоспоживання пристрою в режимі їзди становить одну сьому від енергоспоживання в режимі польоту. За їхніми словами, якщо більшу частину часу вести апарат і долати перешкоди за рахунок коротких польотів, це може значно продовжити роботу дрона, зберігши енергію.

Конструкція новинки досить проста — до безпілотника лише прикріпили "пасивні" колеса. Однак керування дроном, що котиться, залишається складним завданням, оскільки під час руху і в польоті він має різні характеристики, які програмне забезпечення має розуміти і планувати заздалегідь. Це схоже на те, коли вам потрібно одночасно водити машину і керувати квадрокоптером, пояснили вчені.

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Команда також експериментувала з двоколісним і двороторним дроном, а також із чотирироторним безпілотником, який балансує на одному колесі. Одноколісний дрон може змінювати напрямок швидше, ніж вихідний пристрій, ціною лише невеликого зниження ефективності.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни більше не зможуть ховатися від дронів, оскільки ЗСУ оснащують новітньою системою машинного зору. Технологія зменшує залежність безпілотників від оператора, GPS і засобів РЕБ. З нею більшість бойових дронів зможуть самі шукати цілі та бачити те, що непомітно людським очам.