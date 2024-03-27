Оператор не потрібен: Dock 2 дасть змогу дрону самому виконувати місії цілих 6 місяців

Розумна платформа зберігає дрон, заряджає його, а також стежить за тим, щоб із ним усе було гаразд. Вона може живитися як від мережі, так і від вбудованої батареї.

Related video

Китайська компанія DJI анонсувала систему Dock 2, що включає спеціально розроблений дрон Matrice 3D або 3TD, який може виконувати автоматичні місії протягом півроку. Подробиці передає передає сайт Рetaryхеl.

Dock 2 призначена для виконання автоматизованих завдань, таких як зйомка, інспекція, забезпечення безпеки. Нова система може похвалитися компактними розмірами і поліпшеними робочими можливостями завдяки інтелектуальним хмарним функціям.

Dock 2 важить 34 кг, має розміри 56,8 на 58 см завширшки і 46,4 см заввишки — це на 75% менше і на 68% легше, ніж аналогічна система попереднього покоління. Крім того, датчики бачення Dock 2 дають змогу оцінити місце розгортання до запуску дрона, що значно прискорює процес вибору місця до 12 хвилин, а раніше на це доводилося витрачати до 5 годин. Після встановлення система сама перевіряє стан пропелерів дрона і отримує точну інформацію про місцезнаходження, використовуючи свої подвійні антени RTK, що дає змогу запустити БПЛА протягом хвилини.

У DJI стверджують, що системі обслуговування потрібне тільки раз на шість місяців. Dock 2 має клас захисту IP55 і використовує датчики для вимірювання кількості опадів, швидкості вітру і температури в режимі реального часу. Якщо погода похмура, пристрій надішле попередження на додаток DJI FlightHub 2, і політ дрона можна буде скасувати.

Внутрішні та зовнішні лінзи типу "риб'яче око" відображають умови в режимі реального часу всередині та за межами станції, даючи змогу операторам віддалено спостерігати за погодними умовами, умовами довкілля, а також ситуаціями під час зльоту та посадки. Коли дрон повертається на станцію, його акумулятор заряджається бездротовою мережею до 20% до 90% за 32 хвилини.

Дрон моделі Matrice 3TD Фото: DJI

У разі відключення електроенергії бокс може працювати від вбудованої батареї протягом 5 годин, що дає дрону достатньо часу, щоб повернутися і зістикуватися самостійно. DJI FlightHub 2 негайно надсилає повідомлення електронною поштою в разі збою виконання польотного завдання, що, за словами DJI, дає змогу операторам точно відстежувати й усувати неполадки.

Високоточні 3D-моделі можуть бути створені на основі зібраних польотних даних за допомогою Dock 2 у поєднанні з DJI FlightHub 2, який дає змогу запрограмувати дрон на автоматичне регулювання кута камери, а також траєкторії польоту, щоб він міг знімати ту саму місцевість під час кількох польотів. Після зі знімків можна зробити відео або просто залишити фотографії.

Dock 2 дає змогу дронам виконувати роботу автоматично, але оператор може і сам перехопити керування в будь-який момент, щоб змінити траєкторію польоту або кут камери. Dock 2 використовує нові безпілотники DJI Matrice 3D або 3TD, оснащені вбудованими RTK-антенами, всеспрямованим виявленням перешкод і автоматичним обходом перешкод. Вони можуть літати автономно 50 хвилин, радіус дії становить 9,6 км, клас захисту IP54 від вітру і пилу, розраховані на 400 циклів перезарядки акумулятора.

Важливо

Розпізнає БПЛА будь-якого типу за звуком: у Росії похвалилися новим детектором "Малік"

Безпілотник Matrice 3D призначений для автоматизованих картографічних і геодезичних зйомок і оснащений телеоб'єктивом (1/2-дюймова CMOS, 12 мегапікселів) і ширококутною камерою (4/3 CMOS, 220 мегапікселів) з механічним затвором.

Matrice 3TD призначений для операцій із забезпечення безпеки та огляду й оснащений таким самим телеоб'єктивом, що й Matrice 3D, але іншою ширококутною камерою (1/1,32-дюймова CMOS, 48 мегапікселів), а також інфрачервоною камерою 40 мм з роздільною здатністю 640×512 для звичайного режиму і 1280×1024 для режиму інфрачервоного зображення UHR, 28-кратним цифровим зумом, який може відображати як видиме світло, так і теплові сигнатури.

Раніше ми повідомляли про те, що у Франції виготовлять 400 розвідувальних дронів для України. Частину безпілотників доставлять протягом весни цього року, деякі надійдуть пізніше. Дрони компанії Delair відомі в Україні з 2016 року.