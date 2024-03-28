Дроны размером с коробку помогают уничтожать террористов: как они работают

Спецназ Сингапура активно использует БПЛА-разведчиков для слежения за террористами во время контртеррористических операций.

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Командование специальных операций (SOC) полиции Сингапура и тактические подразделения полиции (PTU) активно используют дроны для предотвращения терактов и штурмов. БПЛА выполняют роль разведчиков, передавая изображения силовикам из захваченных террористами зданий, пишет Straits times.

Недавно в тактическом центре Home Team в Мандае прошли учения, в ходе которых правоохранители протестировали дроны в качестве разведчиков. БПЛА передавали офицерам четкие изображения в режиме реального времени, благодаря чему те могли отслеживать действия "террористов".

Беспилотные летательные аппараты используются SOC – элитным подразделением полиции Сингапура, – с 2023 года. Однако недавно они испытали новую для себя технологию, просматривая изображения, снятые с БПЛА, при помощи специальных очков. Гарнитура помогла легко обнаружить людей или объекты на кадрах с разрешением почти 4K, снятых в режиме реального времени.

PTU занимается охраной общественного порядка, а также операциями, связанными с безопасностью, включая поиск вооруженных преступников и реагирование на террористические атаки.

Недавние события напомнили общественности, что террор может поразить кого угодно и где угодно. Так, 22 марта четверо боевиков совершили теракт в концертном зале в Подмосковье, в результате которого погибло более 140 человек. 3 октября 2023 года два человека погибли и пятеро получили ранения после того, как 14-летний мальчик застрелил покупателей в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке.

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Заместитель суперинтенданта полиции Юджин Оой, командир роты PTU, заявил, что использование технологий является ответом на возникающие угрозы. По его словам, использование БПЛА также снижает риски для офицеров.

В комплект SOC входит пять дронов весом от 350 г до 7 кг. PTU может использовать дроны в труднодоступных местах, чтобы помочь команде лучше понять ситуацию или помочь в процессе принятия решений.

Ранее мы писали о том, что создан дрон, способный увеличить срок службы батареи в 7 раз. Встроенная стереокамера и крошечный компьютер с управляющим ПО позволяет дрону нового типа автономно перемещаться по сложным маршрутам.