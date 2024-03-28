США испытывают сверхзвуковой дрон, чтобы бросить вызов Китаю (видео)

БПЛА получил двигатель от Venus Aerospace, который позволил ему достичь скорости в 0,9 Маха.

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Компания Venus Aerospace сообщила об успешных испытаниях своего вращающегося детонационного двигателя (RDE), установленного на небольшой дрон. В ходе эксперимента БПЛА пролетел на дозвуковой скорости более 16 км, доказав свою эффективность, передает Interesting Engineering.

Дрон длиной 2,4 м и весом 136 кг летел на высоте 3658 м со скоростью 0,9 Маха. Двигатель работал на перекиси водорода, что позволяло развивать тягу около 1200 фунтов (5338 Ньютонов), не превышая показатель в 1 Мах (1225 км/ч). Беспилотник был запущен с борта самолета Aero L-29 Delfin. После испытаний в Venus Aerospace заявили о том, что смогут создать на основе RDE ракетный двигатель с комбинированным циклом.

Испытания продемонстрировали успешное управление полетом, устойчивость, телеметрию, воздушный запуск, работу одной из опор новейшей двигательной установки с вращающимся детонационным ракетным двигателем. Использование платформы воздушного базирования и конфигурации "ракета с крылом" позволило инженерам протестировать RDE в качестве гиперзвукового двигателя. Теперь команда располагает достаточным количеством данных, чтобы настроить его для следующего полета.

Двигатели типа RDE обладают высокой термодинамической эффективностью и компактной конструкцией, что делает их перспективными для использования. Не только США, но и другие страны, активно применяют подобные установки. Например, Китай недавно сообщил о разработке ракеты, которая теоретически может развивать скорость до 16 Махов (19601 км/ч). Япония сообщала о прогрессе в разработке RDE еще в 2021 году. Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) работает над созданием таких систем с компаниями Venus Aerospace и Raytheon.

Однако RDE работают совсем иначе, чем обычные двигатели, например, ракетные. В типичном ракетном двигателе топливо и окислитель смешиваются и воспламеняются в камере сгорания, образуя мощный выхлопной шлейф. А при работе RDE используются волны детонации, которая распространяется по круговому каналу. Эта детонационная волна поддерживается за счет впрыска топлива и окислителя, которые создают ударную волну, распространяющуюся наружу со сверхзвуковой скоростью.

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Следующей пройдет испытания двигательная установка с вращающимся детонационным ракетным двигателем (RDRE). Разработчики надеются доказать на практике, что RDRE — это двигатель, способный развить гиперзвуковые технологии.

Планируется, что этот тип двигателя будет установлен на дрон длиной 3,7 м, а первые тесты намечены на 2025 год. Этот более крупный БПЛА, по задумке инженеров, должен будет развивать скорость 4 или 5 Махов. Долгосрочные цели Venus — разработать большую машину со скоростью 9 Махов, и коммерческий пассажирский самолет с RDE, развивающий скорость 2+ Махов.

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