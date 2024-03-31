Ученые создали робота-колесо, почти как в "Звездных войнах" (видео)

Новый робот не такой большой и воинственный, как его прототипы из фильма. Авторы видят его назначением доставку товаров.

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Ученые из Иллинойского университета Урбана-Шампейн, США, создали робота Ringbot, который передвигается по принципу моноколеса. Об этом рассказывает сайт New Atlas.

Вдохновленный боевыми дроидами на колесах из киноленты "Звездные войны", ученый создал робота, который катится на одном большом колесе и использует выдвижные ноги для управления. Вместо того, чтобы разгромить Альянс повстанцев, ловкий потомок дроидов предназначен для доставки. Статья об исследовании, частично профинансированном Hyundai Motor Group, недавно была опубликована в журнале IEEE Transactions on Robotics.

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Небольшой прототип робота, названный Ringbot, разработан профессором Джухеном Кимом и его коллегами из Иллинойского университета Урбана-Шампейн. Ким вдохновлялся не только "Звездными войнами", но и различными полноразмерными моноколесами, созданными в течение многих лет.

Робот Ringbot во время движения Фото: New Atlas

В двух словах, моноколесо — это транспортное средство, в котором водитель сидит на моторизованной платформе, установленной на кольцеобразной рельсе. Этот рельс образует внутреннюю часть одного большого колеса. Платформа остается на одном уровне с землей, когда колесо вращается вокруг нее, и катится и приводит в движение транспортное средство.

Ringbot имеет колесо диаметром 515 мм, которое состоит из нейлонового/углеродного композитного обода и сплошной эластомерной шины на нем. Один напротив другого внутри обода (внизу) расположены два моторизованных модуля управления. Эти модули соединены друг с другом с помощью растягивающегося фигурного ремня. Они зацепляют поверхность обода с помощью собственных маленьких зубчатых колес. Каждый модуль также имеет шарнирную роботизированную ногу сверху, которая может выдвигаться в сторону и направляться вверх или вниз.

Схема движений робота Ringbot Фото: New Atlas

Когда модули вращают свои шестерни, они заставляют колесо Ringbot вращаться вокруг них — их описывают как двух хомяков, которые бегают на тренажере. Они автоматически регулируют расстояние между собой, чтобы при необходимости изменить боковой центр массы робота для поддержания равновесия при движении с переменной скоростью. Когда придет время повернуть налево или направо, тот или иной модуль выдвигает свою ногу наружу, чтобы сместить баланс бота в свою сторону.

Ноги можно дополнительно развернуть к земле, чтобы удерживать Ringbot в устойчивом положении, когда он остановился, и возвращать его на месте, прежде чем он возобновит движение. Они также не дадут роботу упасть, если он потеряет равновесие — так же как мотоциклист поставит ногу на дорогу.

Во время испытаний в помещении роботом Ringbot дистанционно управлял оператор, который разогнал его до максимальной скорости 5 км/ч. Однако позже гораздо более быстрый и масштабный преемник этого дрона сможет использовать камеры, датчики и GPS, чтобы автономно прокладывать себе путь сквозь трафик на людных городских улицах, доставляя товары. Эта версия также может получить четыре ножки с колесиками, что позволит дрону ходить, поднимаясь по лестнице или преодолевая препятствия.

"В больших городах многие велосипеды и мотоциклы передвигаются через пробки, чтобы удовлетворить потребности доставки, благодаря своей способности маневрировать в узких пространствах. Мы планируем расширить возможности Ringbot специально для доставки "последней мили" в условиях пробок, чтобы автоматизировать и оптимизировать процессы", — говорит профессор Ким.

Что касается более продвинутых роботов, напоминаем, полковник армии США Трой Деноми предполагает, что роботы-гуманоиды смогут воевать в 2030-40 годах. Однако ими будут управлять люди из соображений гуманности.