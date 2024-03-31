Вчені створили робота-колесо, майже як у "Зоряних війнах" (відео)

Новий робот не такий великий та войовничий, як його прототипи з фільму. Автори бачать його призначенням доставлення товарів.

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Вчені з Іллінойського університету Урбана-Шампейн, США, створили робота Ringbot, який пересувається за принципом моноколеса. Про це розповідає сайт New Atlas.

Натхненний бойовими дроїдами на колесах з кінострічки "Зоряні війни", науковець створив робота, який котиться на одному великому колесі та використовує висувні ноги для керування. Замість того, щоб розгромити Альянс повстанців, спритний нащадок дроїдів призначений для доставлення. Стаття про дослідження, частково профінансоване Hyundai Motor Group, нещодавно була опублікована в журналі IEEE Transactions on Robotics.

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Невеликий прототип робота, названий Ringbot, розроблений професором Джухеном Кімом та його колегами з Іллінойського університету Урбана-Шампейн. Кім надихався не лише "Зоряними війнами", а й різними повнорозмірними моноколесами, створеними протягом багатьох років.

Робот Ringbot під час руху Фото: New Atlas

У двох словах, моноколесо — це транспортний засіб, у якому водій сидить на моторизованій платформі, встановленій на кільцеподібній рейці. Ця рейка утворює внутрішню частину одного великого колеса. Платформа залишається на одному рівні з землею, коли колесо обертається навколо неї, та котиться і приводить у рух транспортний засіб.

Ringbot має колесо діаметром 515 мм, яке складається з нейлонового/вуглецевого композитного обода та суцільної еластомірної шини на ньому. Один навпроти іншого всередині обода (внизу) розташовані два моторизовані модулі керування. Ці модулі з’єднані один з одним за допомогою розтягуваного фігурного ременя. Вони зачіпляють поверхню обода за допомогою власних маленьких зубчастих коліс. Кожен модуль також має шарнірну роботизовану ногу зверху, яка може висуватися вбік та спрямовуватися вгору або донизу.

Схема рухів робота Ringbot Фото: New Atlas

Коли модулі обертають свої шестерні, вони змушують колесо Ringbot обертатися навколо них – їх описують як двох хом’яків, які бігають на тренажері. Вони автоматично регулюють відстань між собою, щоб за потреби змінити бічний центр маси робота для підтримки рівноваги під час руху зі змінною швидкістю. Коли прийде час повернути ліворуч або праворуч, той чи інший модуль висуває свою ногу назовні, щоб змістити баланс бота у свій бік.

Ноги можна додатково розгорнути до землі, щоб утримувати Ringbot у стійкому положенні, коли він зупинився, і повертати його на місці, перш ніж він поновить рух. Вони також не дадуть роботу впасти, якщо він втратить рівновагу — так само як мотоцикліст поставить ногу на дорогу.

Під час випробувань у приміщенні роботом Ringbot дистанційно керував оператор, який розігнав його до максимальної швидкості 5 км/год. Однак пізніше набагато швидший та масштабніший наступник цього дрона зможе використовувати камери, датчики та GPS, щоб автономно прокладати собі шлях крізь трафік на людних міських вулицях, доставляючи товари. Ця версія також може отримати чотири ніжки з коліщатками, що дозволить дрону ходити, піднімаючись сходами або долаючи перешкоди.

"У великих містах багато велосипедів і мотоциклів пересуваються через пробки, щоб задовольнити потреби доставлення, завдяки своїй здатності маневрувати у вузьких просторах. Ми плануємо розширити можливості Ringbot спеціально для доставлення "останньої милі" в умовах заторів, щоб автоматизувати й оптимізувати процеси", — каже професор Кім.

Щодо більш просунутих роботів, нагадуємо, полковник армії США Трой Деномі передбачає, що роботи-гуманоїди зможуть воювати у 2030-40 роках. Проте ними будуть керувати люди з міркувань гуманності.