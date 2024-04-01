Покрылся слизью и вонял: компьютер Mac превратился в "биологическое оружие"

Не понятно по какой причине Apple Mac покрылся слизью, которая, возможно, разъела некоторые ключевые электронные компоненты устройства.

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Читатель издания The Register рассказал, как ему пришлось чинить компьютер Mac производства Apple, который представлял из себя настоящий объект биологической опасности. С этой невероятной историей вас знакомит Фокус.

Свое имя читатель пожелал скрыть, поэтому в материале его назвали Биллом. Однажды представители крупного розничного продавца принесли ему для починки компьютер Apple. По словам Билла, как только машину внесли в комнату, он ощутил очень неприятный запах, похожий на запах сигаретного дыма. Когда он снял боковую крышку, запах стал еще сильнее. Но что более всего удивило мастера, так это наличие толстого слоя слизи на всей внутренней части корпуса.

"Как будто Slimer из "Охотников за привидениями" (Slimer, — Лизун, — персонаж-приведение из фильма "Охотники за привидениями", — ред.) несколько раз пролетел через компьютер и оставил всю внутреннюю часть покрытой слоем слизи. Лопасти вентилятора были покрыты битумными шариками размером в пару миллиметров (битум — смолоподобный продукт выветривания нефти, — ред.), пыль и другой мусор смешались с различными слоями слизи, пока она укладывалась", — пояснил Билл.

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Менеджер решил, что машина слишком испорчена, чтобы ее можно было даже трогать и посоветовал Биллу отправить ее обратно клиенту, хорошенько упаковав, словно объект биологической опасности.

У мужчины есть гипотеза о том, как слизь "убила" устройство. Она не только замедляла работу вентиляторов, но и покрыла каждый компонент. По его мнению, слизь и смола разъели некоторые ключевые электронные компоненты. Или, возможно, слой слизи создавал достаточное электрическое сопротивление, чтобы сигналы не могли распространяться по плате. Но откуда она вообще там взялась — остается загадкой.

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