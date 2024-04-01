Покрився слизом і смердів: комп'ютер Mac перетворився на "біологічну зброю"

Не зрозуміло з якої причини Apple Mac покрився слизом, який, можливо, роз'їв деякі ключові електронні компоненти пристрою.

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Читач видання The Register розповів, як йому довелося лагодити комп'ютер Mac виробництва Apple, який являв собою справжній об'єкт біологічної небезпеки. З цією неймовірною історією вас знайомить Фокус.

Своє ім'я читач побажав приховати, тому в матеріалі його назвали Біллом. Одного разу представники великого роздрібного продавця принесли йому для ремонту комп'ютер Apple. За словами Білла, щойно машину внесли в кімнату, він відчув дуже неприємний запах, схожий на запах сигаретного диму. Коли він зняв бічну кришку, запах став ще сильнішим. Але що найбільше здивувало майстра, так це наявність товстого шару слизу на всій внутрішній частині корпусу.

"Наче Slimer із "Мисливців за привидами" (Slimer, — Лизун, — персонаж-привид із фільму "Мисливці за привидами", — ред.) кілька разів пролетів через комп'ютер і залишив усю внутрішню частину вкритою шаром слизу. Лопаті вентилятора були вкриті бітумними кульками розміром у пару міліметрів (бітум — смолоподібний продукт вивітрювання нафти, — ред.), пил та інше сміття змішалися з різними шарами слизу, поки його укладали", — пояснив Білл.

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Менеджер вирішив, що машина надто зіпсована, щоб її можна було навіть торкатися, і порадив Біллу відправити її назад клієнту, гарненько упакувавши, немов об'єкт біологічної небезпеки.

У чоловіка є гіпотеза про те, як слиз "убив" пристрій. Він не тільки сповільнював роботу вентиляторів, а й покрив кожен компонент. На його думку, слиз і смола роз'їли деякі ключові електронні компоненти. Або, можливо, шар слизу створював достатній електричний опір, щоб сигнали не могли поширюватися по платі. Але звідки він узагалі там узявся — залишається загадкою.

Раніше ми повідомляли, що створено гаджет, який клацає мишею з шаленою швидкістю. З набору Lego Technic розробники змогли створити пристрій, який побив рекорд натискань комп'ютерної мишки, але може легко її зламати.

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