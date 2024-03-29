У Криму створили комп'ютер для російських дронів: використовували китайський чип Allwinner

За задумом розробників, пристрій Grape Pi 1 відповідатиме за роботу комп'ютерного зору безпілотних систем. З його допомогою бойові дрони ЗС РФ можуть обходити засоби РЕБ і точніше завдавати ударів.

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Розробники з Кримського федерального університету імені Вернадського заявили про створення комп'ютера, який відповідатиме за функціонування комп'ютерного зору безпілотників. Встановлять пристрій на дрони, повідомляють на сайті університету.

Відомо, що комп'ютер має розміри всього 40х40 мм і вміщується на одній платі. Він отримав найменування Grape Pi 1, китайський чотирьох'ядерний процесор Allwinner H616 з частотою 1.5 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті, роз'єм для SSD-карти, роз'єми для USB 2.0, HDMI та video-out.

Нова версія буде випущена без HDMI-роз'єму, але буде можливість під'єднання SPI (SPI — шина для під'єднання периферійних пристроїв, — ред.) і I2C (I2C — послідовна шина для передавання 8-бітних даних між процесорами і датчиками, — ред.). Також обіцяють зменшити розмір плати до 30х30 мм. Це буде зроблено з метою встановлення пристрою в корпус USB-камери дрона. Таким чином планують модифікувати безпілотник за допомогою цього модуля.

В університеті акцентували на тому, що створена при ньому лабораторія займається створенням безпілотних апаратів, оснащених додатками штучного інтелекту (ШІ), зокрема відповідною апаратною частиною. Інженери розробляють комп'ютери, модулі яких можна розмістити на одній платі, що заощадить місце і дасть змогу інтегрувати таку електроніку в будь-яку безпілотну платформу.

Одноплатний комп'ютер для дронів Фото: КФУ

В університеті зазначили, що готові рішення, доступні на ринку, не завжди відповідають вимогам тих чи інших безпілотних пристроїв. Приміром, деяка мікроелектроніка має роз'єми для підключення пристрою до дисплея, що абсолютно не потрібно. Або буває так, що не всі канали CSI-інтерфейсу виведені на конектори для підключення до відеокамер.

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Розробники стверджують, що їхній пристрій має все, що необхідно і в ньому немає жодних зайвих деталей, що дало змогу зробити його дешевшим за ринкові аналоги.

Раніше ми писали про те, що ЗС РФ почали застосовувати "розумні" дрони з машинним зором. З його допомогою безпілотники можуть обходити РЕБ і самостійно долітати до цілі, розповів військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Повідомляли також, що в РФ представили FPV-дрон "Джокер-10", який несе дві великі загрози для ЗСУ. Російський дрон створений для засідок і раптових нападів. Він здатний днями перебувати в "сплячці" без радіозв'язку й активуватися за командою.