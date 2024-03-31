Техніка не витримує: новий гаджет клацає мишею з шаленою швидкістю (відео)

З набору Lego Technic розробники змогли створити пристрій, який побив рекорд натискань комп'ютерної мишки, але може легко її зламати.

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Інженери компанії Lucas-Dynamics вирішили розсунути межі автокліку, використовуючи компоненти з набору Lego Technic. У підсумку, вдалося створити пристрій, який автоматично і швидко клацає кнопкою миші, передає Tom's Hardware.

Кількість кліків на секунду вимірюється за допомогою стороннього вебдодатку CPStest.org. З його допомогою можна отримати оцінку середньої швидкості клацання. Згідно з відео, яким поділилася Lucas-Dynamics, рекорд у 37 кліків на секунду було побито.

Але спочатку результати були доволі посередніми і не досягали навіть половини рекордних показників. Невелике коригування передавальних чисел і кута притискання швидко змінило ситуацію: вебсайт CPS Test зафіксував майже 30 кліків на секунду.

Потім розробники встановили на пристрій швидший мотор і замінили притискний елемент на колісний, — коли він обертається, його маленькі ніжки вдаряються об кнопку миші, викликаючи клацання. Тестування було настільки інтенсивним, що довелося заклеїти мишу скотчем, щоб захистити її від пошкоджень.

Після всіх доопрацювань і модифікацій остаточний показник кліків на секунду склав трохи більше 70. За словами інженерів, вони неофіційно вважають свій автоклікер найшвидшим у світі. На відео можна побачити, що гаджет не тільки встановив новий рекорд, а й став причиною зависання сайту CPS Test.

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Якщо ви хочете відтворити цей проєкт, то точного керівництва у медіа немає, але ви можете переглянути оригінальне відео та ознайомитися з оглядом Raspberry Pi Build HAT, який спрощує роботу з компонентами Lego Technic.

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