Не потрібні зарплати й вихідні: учений передбачив, де роботи-андроїди мають замінити людей

Роботи допомогли б заощадити кошти представникам малого бізнесу, проте їхня вартість поки що висока.

Related video

Професор Луїс Сентіс з Техаського університету в Остіні (США) вважає, що роботи-гуманоїди можуть замінити людей, і допомогти малому бізнесу. Він також упевнений у тому, що роботи повинні допомагати людям, а не створювати для них проблеми, передає Тhe Sun.

За словами Сентіса, роботи хороші тим, що вони не втомлюються, не хворіють, їм не потрібна зарплата і вони ніколи не беруть вихідних. Це допомогло б власникам підприємств заощадити кошти й уникнути витрат. Професор також пояснив, що машини в жодному разі не повинні створювати проблем людям, навпаки, вони створені для того, щоб надавати допомогу.

Хоча Луїс Сентіс визнає, що існує така проблема, як страх людей перед гуманоїдними машинами, він усе ж таки вважає за краще дивитися на розвиток технічного прогресу і, зокрема, робототехніки з позитивного боку. Він вважає, що роботи зможуть робити те, на що не здатні люди, або ж підтримати їх у складній ситуації.

Як приклад він навів представників малого бізнесу, яким було складно розпочати власну справу через брак коштів. Їм доводилося брати кредити, або працювати самим понаднормово, оскільки не було грошей, щоб найняти співробітників. Ось тут, на думку Сентіса, і став би в пригоді робот, який міг би виконувати рутинну роботу — розкладати речі в магазині, носити коробки, сортувати товари тощо.

"Можливість побачити, як роботи допомагають малому бізнесу, дійсно приваблива", — наголосив професор.

Незважаючи на такі плюси, як відсутність витрат на зарплати і відпускні, коштують роботи-андроїди сьогодні досить дорого через те, що компанії не випускають їх великими тиражами. Нагадаємо, що Ілон Маск натякнув на те, що його гуманоїд Tesla Optimus коштуватиме менше 20 000 доларів США.

Важливо

Війна роботів можлива в найближчі роки: армія США готується до боротьби з машинами

Професор Луїс Сентіс і його колеги працюють над роботом під назвою Draco 3. Цей андроїд уже здатний виконувати прості завдання, наприклад, уміє готувати каву і прості страви, а одного разу зможе мити посуд. Сентіс і його команда сподіваються, що ціна на роботів-гуманоїдів знизиться, якщо вони стануть більш масовими.

Раніше ми писали про те, що NVIDIA представила платформу GR00T для створення роботів, схожих на людей. Нова програмна платформа допоможе розробникам створити більш людяних роботів на основі моделювання та штучного інтелекту. Також представлені комп'ютери, які допоможуть це зробити.