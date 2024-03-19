NVIDIA представила платформу GR00T для створення роботів, схожих на людей (відео)

Нова програмна платформа допоможе розробникам створити більш людяних роботів на основі моделювання та штучного інтелекту. Також представлені комп'ютери, які допоможуть це зробити.

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На заході компанії GTC у Сан-Хосе NVIDIA анонсувала Project GR00T — програмну платформу, яка допоможе створювати людиноподібних роботів, які б розуміли людську мову та відтворювали людські дії. Про це розповідає сайт IEEE Spectrum.

Абревіатура GR00T (кожна літера та цифра вимовляється окремо) розшифровується як Generalist Robot 00 Technolog. Вона розроблена як основна модель, на яку можуть спиратися розробники під час проєктування власних роботів.

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"GR00T — це базова модель загального призначення, яка обіцяє трансформувати навчання робота-гуманоїда в моделюванні та в реальному світі. Тренований у симуляції, підтримуваній графічними процесорами NVIDIA, GR00T дозволяє гуманоїдним втіленням навчатися на демонстраціях людської поведінки за допомогою імітації та лабораторії NVIDIA Isaac для посиленого засвоєння, а також генерувати рухи на основі відеоданих. Модель GR00T приймає мультимодальні інструкції та минулі взаємодії як вхідні дані та виробляє наступні дії для виконання роботом", — розповіла NVIDIA у своєму блозі для розробників

Формулювання компанії досить розпливчасте, призначене для розробників та може здатися складним. На заході концепцію пояснював засновник та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

"Створення базових моделей для звичайних гуманоїдних роботів є однією з найбільш захопливих проблем, які сьогодні потрібно розв’язати у галузі штучного інтелекту. Сприятливі технології об’єднуються для того, щоб провідні робототехніки в усьому світі зробили гігантський крок у напрямку загальної робототехніки. Роботи на базі GR00T … будуть розроблені таким чином, щоб розуміти природну мову та імітувати рухи, спостерігаючи за діями людини — швидко навчатися координації, спритності та іншим навичкам, щоб орієнтуватися, адаптуватися та взаємодіяти з реальним світом", — розповів Хуанг.

Наразі невідомо, чи проводилися компанією реальні експерименти з роботами, або існують лише симуляції. також незрозуміло, чи надаватимуть розробники дані про власних роботів, або лише користуватимуться напрацюваннями GR00T для навчання власних моделей на їхній основі.

NVIDIA також представила апаратну платформу, необхідну для підтримки обчислень моделей штучного інтелекту, таких як GR00T. Обчислювальна платформа Jetson Thor призначена для запуску симуляцій, генерації моделей ШІ та інших розрахунків, необхідних для гуманоїдних роботів.

Jetson Thor було створено, щоб виконувати складні завдання та безпечно і природно взаємодіяти з людьми та машинами. Комп’ютер має модульну архітектуру, оптимізовану для продуктивності, потужності та компактності. Система на чипі містить графічний процесор наступного покоління на основі архітектури NVIDIA Blackwell та забезпечує 800 терафлопс продуктивності 8-розрядного ШІ з плаваючою комою для запуску мультимодальних генеративних моделей ШІ, таких як GR00T. Завдяки інтегрованому функціональному процесору безпеки, високопродуктивному кластеру процесорів та 100 ГБ пропускної здатності Ethernet обчислювач значно спрощує проєктування.

Нагадаємо, вчора NVIDIA також представила нову архітектуру своїх графічних процесорів Blackwell, а також чипи та суперкомп'ютери на її основі. Продуктивність процесорів сягає до 20 Пфлопс, при цьому компанія обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper.