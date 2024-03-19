NVIDIA представила платформу GR00T для создания роботов, похожих на людей (видео)

Новая программная платформа поможет разработчикам создать более человечных роботов на основе моделирования и искусственного интеллекта. Также представлены компьютеры, которые помогут это сделать.

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На мероприятии компании GTC в Сан-Хосе NVIDIA анонсировала Project GR00T — программную платформу, которая поможет создавать человекоподобных роботов, которые бы понимали человеческую речь и воспроизводили человеческие действия. Об этом рассказывает сайт IEEE Spectrum.

Аббревиатура GR00T (каждая буква и цифра произносится отдельно) расшифровывается как Generalist Robot 00 Technolog. Она разработана как основная модель, на которую могут опираться разработчики при проектировании собственных роботов.

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"GR00T — это базовая модель общего назначения, которая обещает трансформировать обучение робота-гуманоида в моделировании и в реальном мире. Тренированный в симуляции, поддерживаемой графическими процессорами NVIDIA, GR00T позволяет гуманоидным воплощением учиться на демонстрациях человеческого поведения с помощью имитации и лаборатории NVIDIA Isaac для усиленного усвоения, а также генерировать движения на основе видеоданных. Модель GR00T принимает мультимодальные инструкции и прошлые взаимодействия как входные данные и производит следующие действия для выполнения роботом", — рассказала NVIDIA в своем блоге для разработчиков

Формулировка компании достаточно расплывчата, предназначена для разработчиков и может показаться сложной. На мероприятии концепцию объяснял основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

"Создание базовых моделей для обычных гуманоидных роботов является одной из самых захватывающих проблем, которые сегодня нужно решить в области искусственного интеллекта. Благоприятные технологии объединяются для того, чтобы ведущие робототехники во всем мире сделали гигантский шаг в направлении общей робототехники. Роботы на базе GR00T ... будут разработаны таким образом, чтобы понимать естественную речь и имитировать движения, наблюдая за действиями человека — быстро обучаться координации, ловкости и другим навыкам, чтобы ориентироваться, адаптироваться и взаимодействовать с реальным миром", — рассказал Хуанг.

Пока неизвестно, проводились ли компанией реальные эксперименты с роботами, или существуют только симуляции. также непонятно, будут ли разработчики предоставлять данные о собственных роботах, или только пользоваться наработками GR00T для обучения собственных моделей на их основе.

NVIDIA также представила аппаратную платформу, необходимую для поддержки вычислений моделей искусственного интеллекта, таких как GR00T. Вычислительная платформа Jetson Thor предназначена для запуска симуляций, генерации моделей ИИ и других расчетов, необходимых для гуманоидных роботов.

Jetson Thor был создан, чтобы выполнять сложные задачи и безопасно и естественно взаимодействовать с людьми и машинами. Компьютер имеет модульную архитектуру, оптимизированную для производительности, мощности и компактности. Система на чипе содержит графический процессор следующего поколения на основе архитектуры NVIDIA Blackwell и обеспечивает 800 терафлопс производительности 8-разрядного ИИ с плавающей запятой для запуска мультимодальных генеративных моделей ИИ, таких как GR00T. Благодаря интегрированному функциональному процессору безопасности, высокопроизводительному кластеру процессоров и 100 ГБ пропускной способности Ethernet вычислитель значительно упрощает проектирование.

Напомним, вчера NVIDIA также представила новую архитектуру своих графических процессоров Blackwell, а также чипы и суперкомпьютеры на ее основе. Производительность процессоров достигает до 20 Пфлопс, при этом компания обещает, что новые процессоры будут в 25 раз энергоэффективнее, чем ускорители Hopper.