Терминаторы на Марсе. На Красную планету отправят роботов-гуманоидов: какие планы у NASA (видео)

Новые человекоподобные роботы могут полететь сначала на Луну, а затем на Марс, чтобы помочь астронавтам исследовать эти миры.

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Как известно космическое пространство – это место, которое не создано для существования человека. Пока что единственным пригодным для нас местом является Земля. Тем не менее чуть более, чем через год NASA собирается осуществить высадку астронавтов на Луне после полувекового перерыва, а следующей целью является Марс. Много опасностей подстерегает астронавтов на Красной планете и Луне – это экстремальные температуры, отсутствие нормальной атмосферы, и огромное количество солнечного и космического излучения. Поэтому хорошими помощниками для астронавтов в исследовании этих миров могут стать человекоподобные роботы. Недавно американская компания Apptronik получила финансовую поддержку от NASA для создания космических роботов-гуманоидов, пишет Futurism.

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В NASA считают, что роботы, созданные Apptronik, помогут в исследовании труднодоступных мест на Луне и Марсе, куда не смогут добраться астронавты. Они смогут работать как полностью автономно, так и быть дистанционно управляемыми роботами, которые будут своеобразными аватарами для ученых на Земле.

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Пока что инженеры компании Apptronik создали человекоподобного робота по имени Apollo, ростом 1 метр 70 сантиметров и весом 72 кг. Заряда его аккумулятора хватает на 4 часа работы. На данный момент этот робот предназначен для выполнения разных задач на Земле, в частности его можно использовать для работы на складах и производственных предприятиях. Планируется, что такой робот сможет также ухаживать за пожилыми людьми или быть курьером. Но в NASA считают, что подобные роботы смогут выполнять сложные научные задачи по изучению поверхности Марса и Луны. Например, они смогут забираться в глубокие пещеры или на высокие горы.

Робот Apollo Фото: Скриншот

NASA тесно сотрудничало с компанией Apptronik в процессе создания робота Apollo. Ученые хотят, чтобы этот робот мог использовать разные инструменты для выполнения разнообразных задач в космосе. При этом он должен быть подвижным и его составляющие части должны работать так же, как части тела человека.

Робот Apollo уже может стоять неподвижно в вертикальном положении, ходить на двух ногах (он может еще ходить задом наперед) и перемещать грузы своими руками. Но пока что робот не обладает той ловкостью, которая необходима для выполнения сложных миссий на Луне и Марсе. Поэтому инженеры продолжат работу над этим роботом.

Также в компании Apptronik, работают над усовершенствованием программного обеспечения робота, чтобы он был безопасен для людей. Кроме всех проблем на Марсе астронавтам только не хватало свихнувшегося робота-гуманоида, который может решить, что эта планета действительно не годится для людей и их нужно отсюда убрать.

В NASA считают, что если такие роботы пройдут необходимые испытания и результат будет соответствовать нужным критериям, то их могут отправить покорять Марс (но сначала Луну) вместе с астронавтами. Такие роботы помогут не только в научных исследованиях, но и в обустройстве будущих баз. Точных сроков реализации данного проекта нет, но подобная идея может стать реальностью в ближайшее десятилетие.

Как уже писал Фокус, у NASA на Марсе появилось новое достижение. Марсоход Curiosity через три года после первоначальной попытки смог доехать до возвышенности у подножия 5-километровой горы, где миллиарды лет назад текла вода бурным потоком.