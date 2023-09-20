Еще одно достижение NASA: вертолет на Марсе установил новый рекорд высоты полета (фото)

Во время 59-го полета на Красной планете вертолет Ingenuity смог подняться в воздух выше, чем когда-либо.

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16 сентября летательный аппарат NASA на Марсе установил новый рекорд высоты полета над поверхностью Красной планеты. Вертолет Ingenuity продолжает расширять границы своих возможностей и в который раз доказывает, что полеты на Марсе не просто возможны, но и могут быть настолько эффективными, пишет Space.

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До того, как вертолет Ingenuity смог установить новый рекорд на Марсе, самая большая высота, на которой находился летательный аппарат составляла 18 метров. Но несколько дней назад, как сообщили ученые из NASA, вертолет смог подняться в разреженном воздухе Марса на высоту в 20 метров. За более чем два года нахождения на Марсе и выполнения за это время 58 полетов вертолету еще никогда не удавалось достичь такой высоты.

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Но 59-й полет ознаменовал собой начало новой истории для летательного аппарата, ведь таким образом было доказано, что вертолет на Марсе может летать выше, чем предполагали ученые. Вообще в начале миссии вертолета на Марсе, которая началась весной 2021 года, ученые вообще не думали о том, что этот летательный аппарат не то, что достигнет такого успеха, а вообще сможет работать в течение такого длительного времени.

Во время 59-го полета вертолет Ingenuity сделал снимок своей тени на поврехности Марса Фото: NASA

Стоит заметить, что во время почти всех предыдущих полетов на Марсе Ingenuity преодолевал еще и определенные расстояния, но в этот раз он просто поднялся в воздух и завис над поверхностью планеты на 142,5 секунды. То есть это был своеобразный высотный прыжок, который показал новые возможности летательного аппарата.

С начала своей миссии вертолет NASA был предназначен для испытания технологии полета земного аппарат на другой планете, но затем он стал настоящим помощником для марсохода Perseverance, вместе с которым он приземлился в кратере Езеро в феврале 2021 года. Ingenuity помогает находить правильные маршруты для движения марсохода и новые места для исследований на Марсе.

На видео показан 54-й полет вертолета Ingenuity на Марсе

Что касается остальных рекордов вертолета, то в NASA заявили о том, что самое большое расстояние Ingenuity преодолел во время горизонтального полета в апреле прошлого года – 704 метра. А дольше всего вертолет находился в воздухе в августе 2021 года – 169,5 секунд. За все 59 полетов на Марсе Ingenuity в общей сложности преодолел 13,3 км расстояния и пробыл в воздухе 106,5 минут.

Напоминаем, что марсианский вертолет помогает марсоходу искать древнюю жизнь в горных породах на Марсе или по крайней мере ее признаки. Марсоход Perseverance продолжает сбор образцов породы, чтобы те через 7-10 лет отправились на Землю для дальнейшего анализа.

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity только с четвертой попытки добрался до места на Марсе, где когда-то бушевал водный поток. Гребень Gediz Vallis на Марсе считается остатком древних мощных водных потоков и это место давно хотели изучить ученые. Теперь им это удалось.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новый препарат, который поможет сохранить здоровье астронавтов во время длительного полета на Марс.