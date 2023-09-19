Прививка от космоса. Создан препарат, который поможет астронавтам долететь на Марс

Ученые создали новый препарат, который показал хорошие результаты в борьбе с потерей костной массы.

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Среди многих проблем, с которыми сталкиваются астронавты во время длительного пребывания в космосе, является потеря костной массы. То есть плотность костей значительно снижается, и они ломаются. Эта болезнь известна как остеопороз и во всем мире от нее страдают миллионы людей. Длительные путешествия на Марс, которое занимает много месяцев может значительно ухудшить состояние здоровья астронавтов. Поэтому ученые создали новый препарат, который пока что не был протестирован на людях, но он может помочь астронавтам во время длительных космических перелетов оставаться здоровыми, пишет Space.

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Постоянные полеты на Луну уже скоро станут реальностью, а за ними ожидаются и первые полеты на Марс. Поэтому ученые активно ищут способы защитить астронавтов, в том числе и от значительной потери костной массы из-за длительного пребывания в космосе.

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Хотя большинство лекарств для лечения остеопороза замедляют течение болезни, ученые создали препарат, который может создавать новую костную ткань в организме. Испытание препарата под названием BP-NELL-PEG на мышах, которые проводились на Международной космической станции (МКС) показали хорошие результаты.

Ученые создали новый препарат, который пока что не был протестирован на людях, но он может помочь астронавтам во время длительных космических перелетов оставаться здоровыми Фото: space.com

Основной составляющей препарата является белок, вырабатываемый организмом, под названием NELL-1. По словам авторов исследования, опубликованного в издании Nature, этот препарат можно вводить с помощью инъекций под кожу, и он будет способствовать формированию новой костной ткани. При этом ученые утверждают, что он не вызывает значительных побочных эффектов.

Действие препарата проверили на 40 мышах на МКС. Результаты показали, что в условиях невесомости этот препарат увеличивает плотность костей способствует восстановлению поврежденных костных тканей. При этом был замечен значительный рост и укрепление костей.

По словам ученых, если исследования, проведенные на людях, подтвердят эффективность BP-NELL-PEG, то это приведет к решению проблемы потери костной массы и ухудшения состояния опорно-двигательного аппарата у астронавтов, которые отправятся в длительные космические полеты.

В то же время ученые указывают на то, что нужно пройти долгий путь к тому, что этот препарат, если он будет работать как нужно, можно будет применят астронавтам в космосе.

Фокус уже писал о том, что микробы с космических кораблей могут заразить астронавтов на МКС разными болезнями, но ученые нашли решение этой проблемы.

Также Фокус писал о том, что бактерии, обнаруженные в известном газированном напитке, могут помочь астронавтам создавать кислород и выжить в неблагоприятных условиях на других планетах.