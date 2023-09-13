"Мертвые астронавты". Вымершие предки человека совершили неожиданное путешествие в космос (фото)

Мечтали ли древние родственники людей о полетах в космос? Если да, то их мечта недавно осуществилась.

Related video

Двое вымерших предков человека совершили неожиданное путешествие в космос. Их останки полетели на космическом самолете компании Virgin Galactic в суборбитальное пространство и таким образом они стали "мертвыми астронавтами", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кости двух вымерших предков человека, а именно умершего почти 2 млн лет назад представителя вида Австралопитек седиба, и умершего 250 тысяч лет назад представителя вида Homo naledi, 8 сентября полетели в космос на борту космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic в рамках очередного туристического запуска в суборбитальное пространство.

Кости двух вымерших предков человека полетели в космос на борту космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic Фото: Virgin Galactic

Если быть точнее, то в космосе побывали ключица австралопитека и кости большого пальца Homo naledi, которые хранились в небольшом контейнере из углеродного волокна. Вместе с туристами останки предков людей сначала были выведены с помощью космоплана VMS Eve на высоту в 15 км, где космоплан VSS Unity со своими пассажирами и необычным грузом полетел дальше в суборбитальное пространство, то есть это почти что космос.

Австралопитек седиба - реконструкция скелета Фото: Wikipedia

Останки австралопитека седиба были обнаружены еще в 2008 году в пещере Малапа на территории известного объекта "Колыбель человечества" в Южной Африке. Останки Homo naledi были обнаружены там же, но в пещере "Восходящая звезда". Оба открытия сделал Ли Бергер из Витватерсрандского университета, ЮАР.

Изображение скелета Homo naledi Фото: Wikipedia

Именно он передал кости двух вымерших видов предков человека астронавту Тимоти Нэшу, который полетел вместе с ними на борту космоплана от Virgin Galactic. По словам Бергера, то что предки человека, пусть и в виде "мертвых астронавтов" полетели в космос является признанием современных людей того важного вклада в технологическое развитие человека, который они внесли. Если бы эти родственники человека не приручили огонь и не изобрели важные орудия для труда и охоты, то вряд ли бы люди сейчас летали в космос, считает ученый.

Важно

Их соединила сама планета. Как орбитальные изменения Земли повлияли на неандертальцев и денисовцев

Оба вымерших вида предков современных людей занимают важное место в генеалогическом древе человека, но ученые имеют очень мало информации о них. Возраст костей австралопитека седиба составляет 1,98 млн лет и этот вид важен потому, что его представители имели нечто среднее между обезьяноподобными чертами более древних видов и чертами, которые появились у рода Homo. Ученые считают, что эти австралопитеки ходили на двух ногах, но в то же время проводили много времени лазая по деревьям.

Что касается вида Homo naledi, то его представители жили примерно 250-300 тысяч лет назад. По крайней мере на это указывает возраст обнаруженных костей. Ученые считают, что эти древние люди уже знали о погребальных обрядах и хоронили умерших глубоко в системе пещер "Восходящая звезда". То есть, эти предки человека, имеющие маленький мозг, могли иметь развитый эмоциональный интеллект и сложную культуру.

Реконструкция лица Homo naledi Фото: Wikipedia

По словам Бергера, если они были такими чувствительными, то возможно по ночам они смотрели на звезды и думали о том, что же это такое. Скорее всего жизни они никогда не мечтали о том, чтобы отправится в космос, но если такие мечты у них были, то через несколько сотен тысяч лет они стали реальностью.

Фокус уже писал о том, что люди и неандертальцы взаимодействовали между собой гораздо больше, чем мы считали раньше. Неандертальцы, которые исчезли примерно 40 000 лет назад, оставили без ответа вопросы, касающиеся их взаимодействия с ранними людьми, которые вышли за пределы Африки.