Их соединила сама планета. Как орбитальные изменения Земли повлияли на неандертальцев и денисовцев

Изменение орбитальной траектории Земли вокруг Солнца сотни тысячелетий назад способствовало скрещиванию неандертальцев и денисовцев, как показали недавние научные исследования.

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Корректировка космической траектории нашей планеты вызвала значительные климатические изменения миллионы лет назад, что, в свою очередь, позволило гоминидам расширять свои территории и вступать в межвидовые взаимодействия, пишет IFLScience.

Исторические записи свидетельствуют, что в далеком прошлом различные человеческие линии смешивались, оставляя заметные отпечатки в генетическом составе современных людей. В частности, неафриканские популяции содержат примерно 2 процента ДНК неандертальцев, тогда как люди из Юго-Восточной Азии и Океании разделяют до 5 процентов своего генома с денисовцами.

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Явление смешения не ограничивалось только нашим видом. Выдающаяся находка в известной пещере Денисова в Сибири открыла останки особи возрастом 90 000 лет, отец которой был денисовцем, а мать принадлежала к неандертальцам.

Чтобы выяснить хронологию, местонахождение и механизмы этих доисторических союзов, исследователи начали аналитическое путешествие, оценивая возраст и географический регион 22 денисовских артефактов и 773 неандертальских образцов.

Соединив эти выводы с генетическими данными и сложным суперкомпьютерным моделированием древних климатических условий, ученые тщательно проследили за временным и пространственным распределением этих двух групп гоминидов.

"Денисовцы имели более широкую территориальную зону по сравнению с неандертальцами, процветая в теплом и влажном климате, тогда как неандертальцы предпочитали леса умеренного климата. Предпочтения этих видов в отношении среды обитания отличались географически: неандертальцы преимущественно населяли юго-запад Евразии, а денисовцы предпочитали северо-восток", — пояснил доктор Цзяоян Руан (Jiaoyang Ruan), ведущий исследователь проекта.

Однако во время теплых межледниковых эпох, характеризовавшихся эллиптической орбитой Земля-Солнце и повышенными температурами, изменения в уровне углекислого газа вызвали глубокие изменения в растительном покрове Северного полушария. Эта экологическая трансформация способствовала распространению лесов умеренного пояса на восток, тем самым создавая коридоры для миграции неандертальцев на денисовские территории.

"Это напоминает уникальную и длительную человеческую сагу, поставленную климатическими колебаниями между ледниковыми и межледниковыми периодами. Это генетическое наследие сохраняется в современном геноме", — отметил Руан.

Иллюстративно данные показали, что денисовцы и неандертальцы демонстрировали выраженную вероятность взаимодействия в сибирском регионе Алтая прежде всего во время межледниковых эпох. Это гармонично согласуется с генетическими данными, подтверждающими по меньшей мере шесть отдельных случаев межвидового смешения.

Тщательное изучение позволило составить всестороннюю картину этих встреч, точно определив пять эпизодов в центрально-южной Сибири во время межледникового периода, охватывающего 130 000-80 000 лет назад. Более ранний случай, как предполагают, произошел в Восточной Европе.

В совокупности эти исследования показывают ключевую роль ледниковых и межледниковых климатических колебаний в содействии генному потоку среди архаичных человеческих популяций.

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