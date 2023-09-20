Ще одне досягнення NASA: вертоліт на Марсі встановив новий рекорд висоти польоту (фото)

Під час 59-го польоту на Червоній планеті вертоліт Ingenuity зміг піднятися в повітря вище, ніж будь-коли.

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16 вересня літальний апарат NASA на Марсі встановив новий рекорд висоти польоту над поверхнею Червоної планети. Вертоліт Ingenuity продовжує розширювати межі своїх можливостей і вкотре доводить, що польоти на Марсі не просто можливі, а й можуть бути настільки ефективними, пише Space.

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До того, як вертоліт Ingenuity зміг встановити новий рекорд на Марсі, найбільша висота, на якій перебував літальний апарат, становила 18 метрів. Але кілька днів тому, як повідомили вчені з NASA, гелікоптер зміг піднятися в розрідженому повітрі Марса на висоту в 20 метрів. За більш ніж два роки перебування на Марсі і виконання за цей час 58 польотів вертольоту ще ніколи не вдавалося досягти такої висоти.

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Але 59-й політ ознаменував собою початок нової історії для літального апарату, адже таким чином було доведено, що гелікоптер на Марсі може літати вище, ніж припускали науковці. Взагалі на початку місії гелікоптера на Марсі, яка розпочалася навесні 2021 року, науковці взагалі не думали про те, що цей літальний апарат не те, що досягне такого успіху, а взагалі зможе працювати протягом такого тривалого часу.

Під час 59-го польоту гелікоптер Ingenuity зробив знімок своєї тіні на пошкохности Марса Фото: NASA

Варто зауважити, що під час майже всіх попередніх польотів на Марсі Ingenuity долав ще й певні відстані, але цього разу він просто здійнявся в повітря і завис над поверхнею планети на 142,5 секунди. Тобто це був своєрідний висотний стрибок, який показав нові можливості літального апарату.

Від початку своєї місії гелікоптер NASA був призначений для випробування технології польоту земного апарату на іншій планеті, але потім він став справжнім помічником для марсохода Perseverance, разом із яким він приземлився в кратері Єзеро в лютому 2021 року. Ingenuity допомагає знаходити правильні маршрути для руху марсохода і нові місця для досліджень на Марсі.

На відео показано 54-й політ вертольота Ingenuity на Марсі

Щодо решти рекордів гелікоптера, то в NASA заявили про те, що найбільшу відстань Ingenuity подолав під час горизонтального польоту у квітні минулого року — 704 метри. А найдовше вертоліт перебував у повітрі в серпні 2021 року — 169,5 секунд. За всі 59 польотів на Марсі Ingenuity загалом подолав 13,3 км відстані і пробув у повітрі 106,5 хвилин.

Нагадуємо, що марсіанський гелікоптер допомагає марсоходу шукати стародавнє життя в гірських породах на Марсі або принаймні його ознаки. Марсохід Perseverance продовжує збір зразків породи, щоб ті через 7-10 років вирушили на Землю для подальшого аналізу.

Фокус уже писав про те, що марсохід Curiosity тільки з четвертої спроби дістався до місця на Марсі, де колись вирував водний потік. Гребінь Gediz Vallis на Марсі вважається залишком стародавніх потужних водних потоків і це місце давно хотіли вивчити вчені. Тепер їм це вдалося.

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