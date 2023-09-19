Із четвертого разу. Марсохід NASA дістався до місця на Марсі, де колись вирував водний потік (відео)

Гребінь Gediz Vallis на Марсі вважається залишком стародавніх потужний водних потоків і це місце давно хотіли вивчити вчені. Тепер їм це вдалося.

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Тільки з четвертої спроби марсохід Curiosity зміг дістатися до гребеня Gediz Vallis на Марсі. Цей високий гребінь утворився приблизно 3 млрд років тому, коли потужні водні потоки несли по схилу великої гори бруд і каміння. У результаті під дією вітру уламки каміння утворили височину. Зараз ця місцевість зберігає в собі найважливішу інформацію про той період, коли на Марсі ще була рідка вода, пише Phys.

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Лише через три роки і після трьох невдалих спроб вченим вдалося знайти безпечне місце для того, щоб марсохід Curiosity досяг гребеня Gediz Vallis на Марсі. Вчені давно хотіли вивчити каміння, яке було скинуте з високих схилів гори Еоліда в кратері Гейла. Піднятися на цю гору марсохід ніколи не зможе, а тому може задовольнитися спостереженням її каменів біля підніжжя.

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Марсохід NASA почав свій підйом на нижню частину гори Еоліда, заввишки 5 км, ще 2014 року. Під час своєї подорожі він виявив сліди існування стародавніх озер і невеликих річок, які мільярди років тому були наповнені водою.

Марсохід Curiosity, частину якого видно праворуч, зафіксував цю 360-градусну панораму, коли він зупинився біля гребеня Gediz Vallis Фото: NASA

У міру того, як марсохід піднімався трохи вище по підніжжю гори, вчені отримували інформацію про те, яким чином змінювався місцевий ландшафт з плином часу. Одним із найостанніших утворень у цій місцевості став гребінь Gediz Vallis, а тому він являє собою одну з наймолодших геологічних капсул часу.

Curiosity провів 11 днів на цьому гребені, куди йому з такими труднощами вдалося дістатися. Адже минулі спроби не увінчалися успіхом через наявність занадто крутих схилів і великої кількості гострого каміння, яке могло б пошкодити колеса марсохода.

За словами вчених з NASA, це була одна з найскладніших подорожей Curiosity, але вона того варта. За допомогою свого 2-метрового роботизованого маніпулятора марсохід зміг взяти проби місцевої породи для аналізу. Також за допомогою своєї камери він зробив дивовижні панорамні знімки цієї місцевості на Марсі.

За словами вчених, у них тепер є рідкісна можливість вивчити каміння, яке принесло потоками води з вершини гори Еоліда. Також учені вперше побачили поруч із гребенем, куди прибув марсохід, алювіальне віяло — це ділянка принесених водою відкладень, що набуває форми віяла. Такі геологічні особливості поширені як на Марсі, так і на Землі, але вчені все ще вивчають, як вони формуються.

Поки вчені вивчають зображення та нові, марсохід Curiosity вже готується до наступного дослідження. Він має знайти шлях проходу водного потоку, щоб учені могли дізнатися більше про те, як і де саме вода текла по горі Еоліда.

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