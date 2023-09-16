Бранч на Червоній планеті. NASA знайшло на Марсі дві половинки "авокадо" з кісточкою (фото)

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору опублікувало кумедне зображення, зроблене марсоходом Perseverance.

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Всесвіт не перестає дивувати й цього разу він підкинув химерне авокадо, знайдене марсоходом на Червоній планеті, пише IFLScience.

Кумедним фото поділилося Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Відомо, що знімок був зроблений марсоходом Perseverance 8 вересня. На зображенні чітко видно дві половинки авокадо, усередині однієї з яких знаходиться кісточка. Утім, це "авокадо" вельми "сухувате", оскільки є всього лише каменем на Марсі.

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На передньому плані знімка розташована одна половина ніби розрізаного навпіл авокадо, тоді як на задньому плані розташувалася друга половина з кісточкою. Зазначимо, що наразі марсохід Perseverance досліджує на Марсі кратер Єзеро щодо ознак стародавнього життя, яке колись існувало на Червоній планеті.

Наразі Perseverance займається збором зразків ґрунту і гірських порід, які потім планують повернути на Землю. Ровер також оснащений безліччю камер, одна з яких і зробила дивовижний знімок "авокадо" на Марсі.

До слова, це не вперше, коли марсоходу вдається зробити знімок об'єкта, що нагадує щось знайоме. Раніше цього року тут уже сфотографували камінь у формі пончика. А 2022 року марсохід Perseverance зробив фото "кішки" на Марсі. Крім того, тут уже було знайдено скелясті відслонення у формі акулячого плавника і гігантської крабової клешні.

Дослідники зазначають, що все це багатство знайомих на вигляд зображень насправді пояснюється парейдолією — явищем, за якого людський мозок бачить в об'єктах знайомі закономірності.

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