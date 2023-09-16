Бранч на Красной планете. NASA нашло на Марсе две половинки "авокадо" с косточкой (фото)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало забавное изображение, сделанное марсоходом Perseverance.

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Вселенная не перестает удивлять и на этот раз она подкинула причудливое авокадо, найденное марсоходом на Красной планете, пишет IFLScience.

Забавным фото поделилось Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Известно, что снимок был сделан марсоходом Perseverance 8 сентября. На изображении четко видны две половинки авокадо, внутри одной из которых находится косточка. Впрочем, это "авокадо" весьма "суховато", так как является всего лишь камнем на Марсе.

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На переднем плане снимка находится одна половина будто разрезанного пополам авокадо, тогда как на заднем плане расположилась вторая половина с косточкой. Отметим, что в настоящее время марсоход Perseverance исследует на Марсе кратер Езеро на предмет признаков древней жизни, когда-то существовавшей на Красной планете.

В данный момент Perseverance занимается сбором образцов почвы и горных пород, которые затем планируют вернуть на Землю. Ровер также оснащен множеством камер, одна из которых и сделала удивительный снимок "авокадо" на Марсе.

К слову, это не первый раз, когда марсоходу удается сделать снимок объекта, напоминающий нечто знакомое. Ранее в этом году здесь уже сфотографировали камень в форме пончика. А в 2022 году марсоход Perseverance сделал фото "кошки" на Марсе. Кроме того, здесь уже были найдены скалистые обнажения в форме акульего плавника и гигантской крабовой клешни.

Исследователи отмечают, что все это богатство знакомых на вид изображений в действительности объясняется парейдолией — явлением, при котором человеческий мозг видит в объектах знакомые закономерности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали людей, которые с большей вероятностью увидят лик Иисуса на тосте.