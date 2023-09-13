Мерещатся повсюду. Ученые назвали людей, которые с большей вероятностью увидят лик Иисуса на тосте

Исследование показывает, что существует одна категория людей, которая более подвержена способности видеть знакомые лица в предметах повседневного обихода.

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Будь то облако, кусок древесной коры, слайс лука или поджаренный на завтрак тост, некоторые из нас способны видеть в этих простых и весьма неожиданных местах знакомые лица. Это явление давно известно и называется парейдолией, однако теперь ученые установили категорию людей, которая наиболее ей подвержена, пишет Daily Mail.

Парейдолия представляет собой явление, когда люди идентифицируют узнаваемые изображения в случайных объектах или узорах света. Например, некто способен заметить лик Христа на поджаренном кусочке хлеба, тогда как другой заметит очертание лица на скале, айсберге, облаке или даже каком-то овоще.

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В новом исследовании ученые из Университета Квинсленда (Австралия) сосредоточились на понимании того, насколько наша чувствительность к лицам является стабильной в течение всей взрослой жизни. Исследователи обнаружили, что женщины, которые только что родили, более склонны к парейдолии.

В новом исследовании приняли участие 401 женщина. Вех участниц разделили на три группы: которые беременные, рожавшие в течение 12 последних месяцев и те, кто не относился к первым двум категориям. Всем реципиентам показали серию изображений, которая включала "очевидные" лица в овощах или скальных образований, а также "сложные лица" в листьях или огне.

Женщинам показали серию изображений Фото: Booth et al., Biology Letters, 2023

Результаты исследования свидетельствуют о том, что недавно родившие ребенка женщины, чаще видели лица в обеих категориях изображений, чем женщины в других группах. Таким образом ученые пришли к выводу, что женщины в раннем материнстве более чувствительны к лицам, что потенциально способствует установлению социальных связей.

Отметим, что ранее парейдолия была связана с деменцией, болезнью Паркинсона и усилением чувства одиночества. Авторы исследования полагают, что количественная оценка факторов, которые предсказывают изменения в этой чувствительности к лицам может иметь важное значение для решения, является ли парейдолия просто забавным побочным эффектом гиперчувствительности к лицам или ее все же можно использовать в медицинских целях. Например, она может стать диагностическим инструментом, который будет использован для мониторинга прогрессирования заболевания, а также выявления психических заболеваний.

К слову, более ранее исследование также показало, что лица, замеченные на неодушевленных предметах, с большей вероятностью будут восприниматься как мужские.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определили возраст и пол несуществующих лиц.