Страдающий завтрак и улыбающийся дом. Ученые определили возраст и пол несуществующих лиц

Исследование показало, что люди в обычных предметах могут иногда видеть лица, но чаще всего это лица только одного пола.

Парейдолия — это разновидность зрительных иллюзий, которые возникают у людей, когда они смотрят на обычные предметы окружающей среды. Во время таких обманов зрения можно увидеть фигуры людей и животных, а иногда и лица. В рамках нового исследования, ученые выяснили, что человек может увидеть не только черты лица, но и определить его возраст, какие эмоции оно выражает и даже пол "человека", которому принадлежит иллюзорное лицо. Самое интересное, что в основном люди видят мужские лица, сообщает ScienceAlert.

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"Мы хотели узнать, несет ли в себе лицевая парейдолия виды социальных сигналов, которые обычно выражает лицо человека, таких как эмоции и пол", — говорит Джессика Тауберт из Университета Квинсленда, Австралия.

По словам ученой, оказалось, что люди чаще всего видят лица мужского пола во время подобных зрительных иллюзий.

[ + – ] Пример парейдолии: "лицо" на озере Фото: wikipedia

Австралийские ученые провели эксперимент во время которого просили участников просмотреть 200 фотографий, на которых можно найти человеческие лица в окружающей среде.

Участников эксперимента попросили указать, насколько хорошо они видят "лицо" на фотографии, а также рассказать о том, какие эмоции оно выражает, какой возраст этого "лица", а также кому оно принадлежит: мужчине или женщине.

[ + – ] Примеры парейдолии Фото: ScienceAlert

Что увидели участники эксперимента?

Респонденты ответили, что видят в основном молодые лица, в том числе детские. Что касается эмоций, то, по словам участников эксперимента, больше трети "лиц" выражали счастье, по 19% из них выражали удивление, либо не проявляли никаких эмоций и 14% показались злыми.

"Самое интересное, что 90% иллюзорных лиц оказались мужскими", — говорит Тауберт.

Подобные искажения восприятия довольно распространены. Они возникают, когда наш мозг создает ярлыки, чтобы попытаться понять то, что мы видим. Обычно мы довольно хорошо используем эти ярлыки для правильного восприятия объектов, но иногда мы ошибаемся, говорят ученые.

[ + – ] Пример парейдолии: "лицо" на японском крабе-самурае Фото: wikipedia

Почему иллюзорные лица выглядят мужскими, а не женскими?

Ученые провели разные эксперименты, чтобы это выяснить, но так и не пришли к единому ответу. Хотя у них появилось теоретическое предположение, почему так происходит.

"Возможно это связано с тем, что мужской пол является полом по умолчанию в социальной коммуникации. Поэтому, если мы видим иллюзорное лицо, то мозг говорит нам, что это человек, а значит мужчина по умолчанию, если нет другой дополнительной информации", — говорит Тауберт.

Независимо от происхождения восприятия лиц как мужских во время лицевой парейдолии, существование такой предвзятости показывают, как социальные нормы могут взаимодействовать с визуальным восприятием, говорят ученые.