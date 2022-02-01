Сніданок, який страждає, і усміхнений будинок. Учені визначили вік і стать неіснуючих облич

Дослідження показало, що люди у звичайних предметах можуть іноді бачити обличчя, але найчастіше це обличчя лише однієї статі.

Парейдолія — це різновид зорових ілюзій, які виникають у людей, коли вони дивляться на звичайні предмети довкілля. Під час таких обманів зору можна побачити фігури людей і тварин, а іноді й обличчя. У межах нового дослідження вчені з'ясували, що людина може побачити не тільки риси обличчя, але й визначити його вік, які емоції воно виражає та навіть стать "людини", якій належить ілюзорне обличчя. Найцікавіше, що переважно люди бачать чоловічі обличчя, повідомляє ScienceAlert.

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"Ми хотіли дізнатися, чи несе в собі лицьова парейдолія види соціальних сигналів, які зазвичай виражає обличчя людини, таких як емоції та стать", — говорить Джесіка Тауберт із Університету Квінсленда, Австралія.

За словами вченої, виявилося, що люди найчастіше бачать обличчя чоловічої статі під час подібних зорових ілюзій.

[ + – ] Приклад парейдолії: "обличчя" на озері Фото: wikipedia

Австралійські вчені провели експеримент, під час якого просили учасників переглянути 200 фотографій, на яких можна знайти людські обличчя в навколишньому середовищі.

Учасників експерименту попросили вказати, наскільки добре вони бачать "обличчя" на фотографії, а також розповісти про те, які емоції вона виражає, який вік цього "обличчя", а також комусь воно належить: чоловікові чи жінці.

[ + – ] Приклади парейдолії Фото: ScienceAlert

Що побачили учасники експерименту?

Респонденти відповіли, що бачать здебільшого молоді обличчя, зокрема дитячі. Що стосується емоцій, то, за словами учасників експерименту, більше третини "облич" зображали щастя, 19% із них висловлювали подив або не виявляли жодних емоцій і 14% видалися злими.

"Найцікавіше, що 90% ілюзорних облич виявилися чоловічими", — говорить Тауберт.

Подібні викривлення сприйняття досить поширені. Вони виникають, коли наш мозок створює ярлики, щоб спробувати зрозуміти те, що ми бачимо. Зазвичай ми досить добре використовуємо ці ярлики для правильного сприйняття об'єктів, але ми помиляємося, кажуть учені.

[ + – ] Приклад парейдолії: "обличчя" на японському крабі-самураї Фото: wikipedia

Чому ілюзорні обличчя мають чоловічий вигляд, а не жіночий?

Учені провели різні експерименти, щоб це з'ясувати, але так і не дійшли єдиної відповіді. Хоча в них виникло теоретичне припущення, чому так відбувається.

"Можливо, це пов'язано з тим, що чоловіча стать є статтю за умовчанням у соціальній комунікації. Тому, якщо ми бачимо ілюзорне обличчя, то мозок каже нам, що це людина, а значить, чоловік за умовчанням, якщо немає іншої додаткової інформації", — каже Тауберт.

Незалежно від походження сприйняття облич як чоловічих під час лицьової парейдолії існування такої упередженості показує, як соціальні норми можуть взаємодіяти з візуальним сприйняттям, кажуть учені.