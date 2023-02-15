Узнают себя на фото. Ученые обнаружили, что некоторые рыбы обладают самосознанием

Исследователи полагают, что миф о памяти золотых рыбок несправедливо принижает их умственные способности.

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Самопознание может показаться нам базовым навыком, однако это не совсем так — оно является признаком того, что животное способно к более высоким психологическим процессам, пишет New Atlas.

Чаще всего наличие самопознание проверяют с помощью теста с зеркалами — многие животные, например собаки, реагируют на свое отражение, как если бы они видели другого пса или человека, однако некоторые способны признать, что то, что они видят — их собственное отражение. Более ранние исследования показали, что дельфины, обезьяны, слоны и некоторые птицы прошли тест с зеркалами. К слову человеческим детям, например, требуется около 18 месяцев, чтобы научиться различать в зеркале свое отражение.

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Миф о том, что у золотых рыбок память всего 3 секунды крепко закрепился в обществе и теперь, похоже, отвечает за несправедливое представление об их умственных способностях. Однако новое исследование ученых из Осакского столичного университета предполагает, что мы сильно недооценивали рыб, а они на самом деле присоединяются к клубу животных, которые обладают неким самопознанием.

Несколько лет назад ученые провели зеркальный тест на губане-чистильщике, разместив на его метку чем-то похожую на паразита, а затем поместили в аквариум зеркало. Ученые заметили, как многие из рыб замечали метку и стирали ее, давая понять, что они понимают, что видят свое отражение в зеркале. Позже ученые провели дополнительные тесты с маркировкой зеркала и других рыб, чтобы подтвердить это утверждение.

В новом исследовании ученые пошли дальше — они решили проверить, способны ли рыбы узнавать себя на фото. В эксперименте участвовали четыре губана-чистильщика, каждому из которых предоставили четыре фото:

с собой;

с незнакомой рыбой;

со своим лицом на теле другой рыбы;

с незнакомым лицом на собственном теле.

Известно, что рыбы-докторы, как их еще называют чрезвычайно территориальны, а потому будут защищать свои территории, атакуя непрошеных гостей. В данном тесте ученые обнаружили, что рыбы атаковали лишь фото незнакомых рыб и фото собственного тела с незнакомым лицом. При этом рыбы не атаковали фото собственного лица на чужом теле. Ученые полагают, что результаты тестов свидетельствуют о том, что рыбы больше распознают черты лица, чем телесные.

Авторы исследования настаивают, что рыбы-чистильщики не просто способны узнавать себя, сопоставляя движения в зеркале, но они также способны построить мыслительную модель своего собственного лица. Отметим, что тесты с фото смогли пройти лишь те рыбы, которые ранее взаимодействовали с зеркалом — то есть, фактически у них было время для создания мысленных образом.

Исследователи также не исключают, что результаты теста могут объясняться тем, что рыбы начали рассматривать свои фото как близких компаньонов. В результате ученые провели еще один тест, в котором предоставили рыбам их фото с отметинами на их горле. Тест показал, что 6 из 8 рыб потерли горло, чтобы стереть отметину — это поведение, которого они не продемонстрировали, когда им оказывали фото других рыб с отметинами.

По словам ведущего автора исследования Масанори Кода, результаты их исследования являются первым доказательством того, что рыбы обладают внутренним самоощущением. Более того, ученые предполагают, что более высоким чувством самопознания обладают большинство социальных позвоночных, однако чтобы проверить это, потребуется больше исследований.

Ранее Фокус писал о том, что какаду сдали тест, который раньше удавалось пройти лишь людям и шимпанзе.