Умны и сообразительны. Какаду сдали тест, который раньше удавалось пройти лишь людям и шимпанзе

Новое исследование показывает, продемонстрировало, что какаду способны использовать "набор инструментов", чтобы достать кешью из импровизированного "автомата с едой".

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Ранее "тест на набор инструментов" успешно смогли пройти лишь люди и шимпанзе, но теперь, похоже, у нас появились конкуренты — белые попугаи из Индонезии, которых также называют какаду Гоффина, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые соорудили некий призрачный "автомат с едой", где спрятали любимое лакомство какаду — орехи кешью. Попугая предложили ряд инструментов и головоломку, решив которою они наконец-то могли заполучить желанную еду.

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Отметим, что какаду Гоффина и ранее были известны своим умением делать инструменты из веток деревьев, однако теперь они смогли ошеломляюще сдать "тест на набор инструментов". Это значит, что эти попугаи весьма сообразительны и способны планировать, какие инструменты им необходимы для достижения цели, и принести правильный "набор инструментов" для работы.

В ходе эксперимента ученые поместили кешью в своего рода прозрачный торговый автомат для птиц. Чтобы получить лакомство, какаду необходимо было сначала использовать заостренный инструмент, чтобы проткнуть бумажную сетку перед орехом. Затем им необходимо было использовать гибкий пластиковый инструмент (соломинку, разрезанную вдоль), чтобы оттолкнуть орех от подставки, чтобы он выпал.

[ + – ] Двое из 10 какаду освоили инструменты за 35 секунд Фото: Thomas Suchanek/SWNS

Результаты эксперимента свидетельствую о том, что двое самых сообразительных птиц поняли как использовать два инструмента всего за 35 секунд. Более того, четыре птицы из пяти показали, что способны спланировать набор инструментов для работы и принести их в ключе.

По словам соавтора исследования Антонио Осуна-Маскаро из Университета ветеринарной медицины в Вене, данные результаты свидетельствуют о том, что какаду настолько умны, что обладают мысленным представлением инструментов, которые в дальнейшем будут использовать.

Ученые отмечают, что люди, как и шимпанзе, ранее прошли этот тест — когда нам необходимо сделать что-то по дому, мы не ходим туда-сюда за инструментами, а способны изначально собрать набор инструментов, которые нам могут понадобиться. Данное исследование доказывает, что какаду, не хуже людей способны спланировать набор инструментов, которые потребуются им для достижения цели.

[ + – ] Четверо из 10 какаду научились разу носить с собой два инструмента Фото: Thomas Suchanek/SWNS

Отметим, что изначально в исследовании приняли участие десять птиц. Альфа группы, самец Фигаро, был одной из птиц, которые освоили инструменты всего за 35 секунд. Затем 5 из 10 птицам, которые освоили инструменты, прошли три разных пути к прозрачной коробке с орехом внутри.

Данный эксперимент был специально разработан для того, чтобы показать, что какаду способны планировать необходимый им набор инструментов и использовать именно те из них, которые могут быть полезны в конкретном случае. В общей сложности 4 из 10 птиц научились носить с собой два инструмента, более того, какаду даже придумали как поместить деревянный инструмент в пластиковый, чтобы их было легче "транспортировать".

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии люди и какаду сражаются за мусор: межвидовое противостояние заинтересовало ученых.