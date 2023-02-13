Розумні та кмітливі. Какаду здали тест, який раніше вдавалося пройти лише людям і шимпанзе

Нове дослідження показує, що какаду здатні використовувати "набір інструментів", щоб дістати кеш'ю з імпровізованого "автомата з їжею".

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Раніше "тест на набір інструментів" успішно змогли пройти лише люди та шимпанзе, але тепер, схоже, у нас з'явилися конкуренти — білі папуги з Індонезії, яких також називають какаду Гоффіна, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені спорудили певний примарний "автомат із їжею", де сховали улюблені ласощі какаду — горіхи кеш'ю. Папугам запропонували низку інструментів і головоломку, розгадавши яку, вони могли отримати бажану їжу.

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Зазначимо, що какаду Гоффіна й раніше були відомі своїм умінням робити інструменти з гілок дерев, проте тепер вони змогли приголомшливо скласти "тест на набір інструментів". Це означає, що ці папуги дуже кмітливі та здатні планувати, які інструменти їм необхідні для досягнення мети, і принести правильний "набір інструментів" для роботи.

У ході експерименту вчені помістили кеш'ю у свого роду прозорий торговельний автомат для птахів. Щоб отримати ласощі, какаду необхідно було спочатку використовувати загострений інструмент, щоб проткнути паперову сітку перед горіхом. Потім їм треба було використовувати гнучкий пластиковий інструмент (соломинку, розрізану вздовж), щоб відштовхнути горіх від підставки, аби він випав.

[ + – ] Двоє з 10-и какаду освоїли інструменти за 35 секунд Фото: Thomas Suchanek/SWNS

Результати експерименту свідчать про те, що двоє найкмітливіших птахів зрозуміли, як використовувати два інструменти, всього за 35 секунд. Крім того, чотири пташки з п'яти показали, що здатні спланувати набір інструментів для роботи й принести їх у дзьобі.

За словами співавтора дослідження Антоніо Осуна-Маскаро з Університету ветеринарної медицини у Відні, ці результати свідчать про те, що какаду настільки розумні, що мають мисленнєвим уявленням інструментів, які надалі будуть використовувати.

Учені відзначають, що люди, як і шимпанзе, раніше пройшли цей тест — коли нам необхідно зробити щось удома, ми не ходимо туди-сюди по інструменти, а здатні спочатку зібрати набір інструментів, які нам можуть знадобитися. Це дослідження доводить, що какаду не гірше людей здатні спланувати набір інструментів, які потрібні їм для досягнення мети.

[ + – ] Четверо з 10 какаду навчилися відразу носити із собою два інструменти Фото: Thomas Suchanek/SWNS

Зазначимо, що спочатку в дослідженні взяли участь десятеро птахів. Альфа групи, самець Фігаро, був одним із птахів, які освоїли інструменти всього за 35 секунд. Потім 5 із 10 птахів, які освоїли інструменти, пройшли три різні шляхи до прозорої коробки з горіхом усередині.

Цей експеримент був спеціально розроблений для того, щоб показати, що какаду здатні планувати необхідний набір інструментів і використовувати саме ті з них, які можуть бути корисні в конкретному випадку. Загалом 4 з 10 птахів навчилися носити із собою два інструменти, крім того, какаду навіть вигадали, як помістити дерев'яний інструмент у пластиковий, щоб їх було легше "транспортувати".

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії люди й какаду борються за сміття: міжвидове протистояння зацікавило вчених.