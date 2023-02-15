Впізнають себе на фото. Вчені виявили, що деякі риби мають самосвідомість

Дослідники вважають, що міф про пам'ять золотих рибок несправедливо принижує їхні розумові здібності.

Related video

Самопізнання може здатися нам базовою навичкою, проте це не зовсім так — воно є ознакою того, що тварина здатна до вищих психологічних процесів, пише New Atlas.

Найчастіше наявність самопізнання перевіряють за допомогою тесту з дзеркалами — багато тварин, наприклад собаки, реагують на своє відображення, ніби вони бачать іншого собаку чи людину, проте деякі здатні визнати, що те, що вони бачать — їхнє власне відображення. Ранні дослідження показали, що дельфіни, мавпи, слони та деякі птахи пройшли тест із дзеркалами. До речі, людським дітям, наприклад, потрібно близько 18 місяців, щоб навчитися розрізняти в дзеркалі своє відображення.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міф про те, що у золотих рибок пам'ять всього 3 секунди міцно закріпився в суспільстві і тепер, схоже, відповідає за несправедливе уявлення про їхні розумові здібності. Однак нове дослідження вчених з Осакського столичного університету передбачає, що ми сильно недооцінювали риб, а вони насправді приєднуються до клубу тварин, які мають певне самопізнання.

Декілька років тому вчені провели дзеркальний тест на губані-чистильнику, розмістивши на нього мітку чимось схожу на паразита, а потім помістили в акваріум дзеркало. Вчені помітили, як багато риб помічали мітку і зганяли її, даючи зрозуміти, що вони розуміють, що бачать своє відображення в дзеркалі. Пізніше вчені провели додаткові тести з маркуванням дзеркала та інших риб, щоб підтвердити це твердження.

У новому дослідженні вчені пішли далі — вони вирішили перевірити, чи здатні риби впізнавати себе на фото. В експерименті брали участь чотири губані-чистильники, кожному з яких надали чотири фото:

з собою;

з незнайомою рибою;

зі своїм обличчям на тілі іншої риби;

із незнайомою особою на власному тілі.

Відомо, що риби-лікарі, як їх ще називають надзвичайно територіальними, а тому захищатимуть свої території, атакуючи непроханих гостей. У цьому тесті вчені виявили, що риби атакували лише фото незнайомих риб та фото власного тіла з незнайомим обличчям. Водночас риби не атакували фото особи на чужому тілі. Вчені вважають, що результати тестів свідчать, що риби більше розпізнають риси обличчя, ніж тілесні.

Автори дослідження наполягають, що риби-чистильники не просто здатні впізнавати себе, зіставляючи рухи в дзеркалі, але вони здатні побудувати розумову модель свого власного обличчя. Зазначимо, що тести з фото змогли пройти лише ті риби, які раніше взаємодіяли з дзеркалом, тобто фактично вони мали час для створення уявних.

Дослідники також не виключають, що результати тесту можуть пояснюватись тим, що риби почали розглядати свої фото як близьких компаньйонів. У результаті вчені провели ще один тест, у якому надали рибам їхнє фото з мітками на їхньому горлі. Тест показав, що 6 з 8 риб потерли горло, щоб стерти мітку — це поведінка, яку вони не продемонстрували, коли їм надавали фото інших риб з мітками.

За словами провідного автора дослідження Масанорі Кода, результати їх дослідження є першим доказом того, що риби мають внутрішні самопочуття. Щобільше, вчені припускають, що вищим почуттям самопізнання мають більшість соціальних хребетних, проте, щоб перевірити це, потрібно більше досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що какаду здали тест, який раніше вдавалося пройти лише людям та шимпанзе.