Новые рекорды вертолета NASA на Марсе: результат 56-го полета впечатляет (фото)

Марсианский вертолет Ingenuity смог пролететь огромное расстояние на предельной высоте.

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Первый летательный аппарат не только на Марсе, но и вообще на любой другой планете, кроме Земли, поднялся в разреженную атмосферу Красной планеты уже в 56-й раз. Это более, чем в 10 раз больше, чем ученые из NASA рассчитывали при изначальном планировании миссии, пишет Space.

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После того, как вертолет Ingenuity в июле не смог завершить успешно 53-й полет, летательный аппарат все же продолжает выполнять свою миссию на Марсе. Как уже писал Фокус, тогда по неизвестным причинам вертолет поднялся в воздух, а затем через некоторое время приземлился, что вызвало обеспокоенность ученых. Но следующий тестовый полет помог выяснить в чем проблема — возникла ошибка в синхронизации данных бортового компьютера и навигационной камеры.

После этого вертолет выполнил еще один, 55-й полет, благодаря которому ученые из NASA убедились, что он работает нормально. И вот пришла очередь для выполнения 56-го полета, хотя основной его целью также была не научная деятельность. Ученые хотели изменить место расположения вертолета и это им успешно удалось.

Во время 56-го полета вертолет Ingenuity сделал снимок своей тени на поверхности Марса Фото: NASA

Во время этого полета вертолет Ingenuity находился в воздухе 2,5 минуты, смог подняться на максимальную высоту в 12 метров и при этом преодолел расстояние в 410 метров. Эти показатели являются достаточно значимыми для почти 2-килограммового небольшого летательного аппарата.

За все время, которое Ingenuity находится на Марсе (с февраля 2021 года), он за все 56 полетов смог преодолеть расстояние в 12 914 метров. При этом общее время пребывание в воздухе составило 100 минут.

На видео показан 54-й полет вертолета Ingenuity на Марсе

Вертолет Ingenuity успешно приземлился на Марсе вместе с марсоходом Perseverance на дне кратера Езеро. Ученые хотели продемонстрировать, что летательные аппараты могут производить полеты на Марсе и для этого вертолету нужно было подняться в воздух 5 раз.

После этого миссию Ingenuity продлили и вот уже 2,5 года он помогает марсоходу Perseverance находить самые безопасные пути для движения. Марсоход занимается сбором образцов горных пород и проводит разные исследования. Одной из целей наземного аппарата является поиск признаков внеземной жизни в кратере, где миллиарды лет назад была жидкая вода.

Напоминаем, что марсоход Perseverance во время своих путешествий по кратеру Езеро постоянно делает снимки окружающей местности. Некоторые камни, которых здесь очень много имеют очень причудливые формы, поэтому после их публикации в сети некоторые пользователи сравнивают их со знакомыми, земными объектами. Так, например, произошло недавно, когда пара камней была признана "морскими жителями", как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что компания из Австралии показала, как происходило строительство китайской космической станции "Тяньгун". На новом видео показаны все этапы космической стройки, которая длилась 1,5 года.