Японський USB-пристрій дозволяє друкувати ногами (фото)

Гаджет допоможе натискати ногами окремі клавіші та їх комбінації. Пристрій можна програмувати й потім використовувати з іншим комп'ютером.

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Пристрій із трьох педалей Sanwa Supply 400-MA179 дозоляє допомагати собі ногами під час друку на клавіатурі. Про нього розповідає сайт Tom's Hardware.

Незвичайний гаджет підключається за допомогою стандартного порту USB Type-A і має три педалі для натискання ногами, під якими приховуються кнопки. На жаль, пристрій визначає ступінь натискання, тож він не стане просунутим контролером для ігор із автомобільними перегонами.

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Проте він може стати чудовим помічником під час роботи з комп’ютером, оскільки всі педалі можна запрограмувати, щоб вони заміняли будь-які клавіші клавіатури. Пристрій має вбудовану пам’ять, у якій зберігаються налаштування. Тож якщо перенести його на інший комп’ютер, він працюватиме так само, як і раніше. Водночас навіть не потрібно буде встановлювати драйвер на новий ПК.

Пристрій під столом Фото: Sanwa Supply

Програмувати можна не тільки окремі натискання клавіш, але й комбінації, які можуть бути корисними для ігор або навіть покращити робочий процес у професійному середовищі.

Контролер 400-MA179 невеликий і може бути розміщений майже під будь-яким столом. Він має розміри 376 x 140 x 46 мм і важить лише 340 грамів. Кабель має довжину 2 метри, тому є достатньо свободи для зручного розміщення гаджета на підлозі.

Педалі Фото: Sanwa Supply

Модель Sanwa Supply 400-MA179 можна знайти на сайті її японського виробника за ціною, еквівалентною 36 доларам США. Sanwa Supply надає 6-місячну гарантію на пристрій, яка починається з моменту покупки.

USB-пристрої можуть значно розширити функціональність комп'ютерів і телефонів. Раніше ми писали про USB-камеру, яка робить зі смартфона тепловізор. Вона має досить великий радіус дії у 870 м. Подібний пристрій можна використати не тільки для забави чи побутових цілей: він може допомогти військовим ЗСУ вести спостереження в темний час доби на відстані та без використання дорогого спеціального обладнання. Камера допоможе побачити навіть тепловий слід літака в небі, що було підтверджено випробуваннями.