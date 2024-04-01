Китай надеется победить США при помощи спутников и ИИ: как НОАК готовится к войне

Армия Китая активно использует гражданские технологии, особенно в сфере разведки, но аналитики считают, что санкции Белого дома против техносектора страны могут все испортить.

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Силы стратегической поддержки Национально-освободительной армии Китая (НОАК) используют гражданские технологии для расширения возможностей КНР по ведению космической, кибер-, электромагнитной и психологической войны, передает SCMP.

На прошлой неделе НОАК заявила о создании стратегического потенциала в развивающихся регионах для изменения военного баланса между КНР и США, поскольку страна сталкивается с рисками, за которыми может последовать вооруженный конфликт. Перед Силами стратегической поддержки (ССП) стоит задача — подготовить НОАК к будущему конфликту, используя новые технологические инструменты для ведения разведки и совместных операций.

Издание напоминает, что в 2015 году Пекин создал новый род войск — Силы стратегической поддержки. Они предназначены для расширения военных возможностей космической, кибер-, электромагнитной и психологической войны. Им поручено предоставлять разведывательные данные всем силам НОАК, одновременно помогая в совместных операциях.

ССП курирует два департамента: космические силы и киберсилы. Космические силы располагают Департаментом космических систем, управляющим несколькими центрами запуска спутников, а также тренировочными базами по всему Китаю. В их ведении создание, запуск и эксплуатация спутников связи и разведки, использование спутниковой навигационной системы BeiDou в военных операциях.

Подобно Киберкомандованию США, Киберсилы КНР также включают Департамент сетевых систем, который отвечает за защиту и нападение на компьютерные сети противников, электромагнитную защиту и нападение, сбор разведывательных данных путем перехвата сигналов.

Сэм Бресник, научный сотрудник Центра безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета (США), считает, что ССП играет центральную роль в НОАК, особенно когда заходит речь о координации разработки и использования новых возможностей в космосе, кибербезопасности и искусственном интеллекте (ИИ), например, для повышения военного потенциала страны и борьбы с так называемыми совместными операциями, которые США проводят вместе с союзниками.

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По словам аналитиков, высокотехнологичное подразделение ССП, которое выполняет стратегические функции во всех структурах НОАК, в значительной степени полагается на поддержку гражданских технологий, таких как разработка нейросетей. По мнению китайских военных, ИИ играет все более важную роль в подготовке вооруженных сил к будущей войне, особенно в сфере разведки. Однако аналитики полагают, что сильная зависимость ССП от высоких технологий может сделать их уязвимыми, учитывая, что США продолжают вести санкционную войну с Китаем.

Ранее мы писали о том, что Китай останется без ноутбуков, т.к. США обновили ограничения на экспорт ИИ-чипов. США ужесточили экспортные ограничения передовых процессоров в КНР, и теперь в страну нельзя экспортировать ноутбуки, содержащие такие процессоры.

Также сообщали, что секреты армии Китая "слили" через мессенджер WeChat. Силы стратегической поддержки НОАК посчитали, что тендерное агентство не приняло меры безопасности и приостановили все закупки, проходившие через этого подрядчика.