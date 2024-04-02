ВСУ получили комплекс РЭБ "Ай-Петри СВ": что о нем думает эксперт (видео)

Комплекс кажется масштабным, решает сразу ряд задач борьбы с российскими дронами и уже работает в ВСУ. Но не названы никакие технические характеристики.

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Вооруженные силы Украины получили комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ". Об этом сообщил народный депутат Петр Порошенко в Facebook и других социальных сетях.

Как говорится в заявлении, комплекс не просто создает шум на всех частотах, а "четко перехватывает позицию пилота" и мешает работать российским дронам. Комплекс дезориентирует дроны-камикадзе, также заявлено препятствование работы управляемых авиабомб.

Систему уже используют военные на Авдеевском направлении, где она защищает артиллеристов и демонстрирует "невероятный результат".

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"Этот проект — результат сотрудничества нашей большой команды: лучших инженеров, опытных военных и команды Фонда. Назвали мы его в честь Ай-Петри, горы в украинском Крыму", — говорится в заявлении.

Как сказано в сообщении, обычное время разработки подобного комплекса 3-8 лет, однако команда инженеров сделала это за 5 месяцев. Сейчас команда проекта работает над его масштабированием из-за наличия заказов от военных. В составе комплекса система РЭБ, радиолокационная станция, устройство против дронов, автономное питание, защищенная связь, пикап и пункты управления.

Заявлено, что комплекс был создан без привлечения государственных средств. 5 комплексов "Ай-Петри СВ" были переданы 18 Центру противодействия технической разведке.

"Это опытные бойцы, но впереди у них еще интенсивный курс обучения, потому что это очень сложный технологический комплекс. К сожалению, не все можем показать на видео, потому что оккупанты охотятся по образцу, который уже работает на фронте. Такова современная война нового поколения. Соревнование умов и технологий, соревнование дронов и РЭБ. И мы должны быть современнее, технологичнее, умнее, чем враг", — говорится в итоге заявления.

Украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" прокомментировал новость и общественную реакцию на нее в своем Telegram-канале. Он высказался о том, что любые пожертвования на защиту Украины достойны уважения.

Эксперт намекает на само сообщение и комментарии, лишенные технических деталей. В столь абстрактных сообщениях он видит попытки эксплуатации популярной и важной темы.

"Любой РЭБ и РЭР работает по законам физики. И все специалисты эти возможности хорошо знают. И когда вместо нормального анонса об одном из новых украинских комплексов РЭБ, я слышу "аналогов нет" и какие-то фантазии от людей далеких от темы, это вызывает лишь мысли о желании хайпануть. Политика здесь ни при чем и не нужно ее примешивать", — отмечает "Флеш".

Конкретно о самом комплексе РЭБ "Ай-Петри СВ" Сергею Бескреснову ничего не известно. Он говорит, что знает почти все подобные средства в стране, но не это.

"По конкретике: я знаю почти все изделия и разработки в стране, но это мне не показали. Наверное, очень секретное, поэтому ничего объективного сказать не могу. Хорошего или плохого", — подытоживает Сергей Бескреснов.

Действенными против РЭБ являются дроны с самонаведением на цель. Недавно Вооруженные силы Украины получили дроны-камикадзе с автоматическим наведением на цель, которые не боятся систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).