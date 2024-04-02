ЗСУ отримали комплекс РЕБ "Ай-Петрі СВ": що про нього думає експерт (відео)

Комплекс здається масштабним, розв'язує одразу низку завдань боротьби з російськими дронами та вже працює у ЗСУ. Але не названо жодних технічних характеристик.

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Збройні сили України отримали комплекс радіоелектронної боротьби "Ай-Петрі СВ". Про це повідомив народний депутат Петро Порошенко у Facebook та інших соціальних мережах.

Як йдеться у заяві, комплекс не просто створює шум на усіх частотах, а "чітко перехоплює позицію пілота" і заважає працювати російським дронам. Комплекс дезорієнтує дрони-камікадзе, також заявлене перешкоджання роботи керованих авіабомб.

Систему вже використовують військові на Авдіївському напрямку, де вона захищає артилеристів та демонструє "неймовірний результат".

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"Цей проєкт — результат співпраці нашої великої команди: найкращих інженерів, досвідчених військових та команди Фонду. Назвали ми його на честь Ай-Петрі, гори в українському Криму", — говориться у заяві.

Як сказано у повідомленні, звичайний час розробки подібного комплексу 3-8 років, проте команда інженерів зробила це за 5 місяців. Зараз команда проєкту працює над його масштабуванням через наявність замовлень від військових. У складі комплексу система РЕБ, радіолокаційна станція, пристрій проти дронів, автономне живлення, захищений зв’язок, пікап та пункти керування.

Заявлено, що комплекс був створений без залучення державних коштів. 5 комплексів "Ай-Петрі СВ" були передані 18 Центру протидії технічній розвідці.

"Це досвідчені бійці, але попереду в них ще інтенсивний курс навчання, бо це дуже складний технологічний комплекс. На жаль, не все можемо показати на відео, бо окупанти полюють за зразком, який вже працює на фронті. Такою є сучасна війна нового покоління. Змагання розумів та технологій, змагання дронів та РЕБ. І ми маємо бути сучаснішими, технологічнішими, розумнішими, ніж ворог", — йдеться у підсумку заяви.

Український військовий і експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" прокоментував новину та суспільну реакцію на неї у своєму Telegram-каналі. Він висловився про те, що будь-які пожертви на захист України достойні поваги.

Експерт натякає на саме повідомлення та коментарі, позбавлені технічних деталей. У настільки абстрактних повідомленнях він бачить спроби експлуатації популярної та важливої теми.

"Будь-який РЕБ та РЕР працює за законами фізики. І всі спеціалісти ці можливості добре знають. І коли замість нормального анонсу про один із нових українських комплексів РЕБ, я чую "аналогів немає" і якісь фантазії від людей далеких від теми, це викликає лише думки про бажання хайпанути. Політика тут ні до чого і не потрібно її домішувати", — зазначає "Флеш".

Конкретно про сам комплекс РЕБ "Ай-Петрі СВ" Сергію Бескреснову нічого не відомо. Він каже, що знає майже всі подібні засоби в країні, але не цей.

"За конкретикою: я знаю майже всі вироби та розробки у країні, але це мені не показали. Напевно, дуже секретне, тому нічого об'єктивного сказати не можу. Хорошого чи погано", — підсумовує Сергій Бескреснову.

Дієвими проти РЕБ є дрони з самонаведенням на ціль. Нещодавно Збройні сили України отримали дрони-камікадзе з автоматичним наведенням на ціль, які не бояться систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).