В Україні створили новий РЕБ-рюкзак проти дронів: широкий діапазон та велика потужність

Новий засіб радіоелектронної боротьби портативний, потужний та охоплює багато частот, але змушує хвилюватися через здоров'я оператора.

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Український виробник засобів радіоелектронної боротьби "Квертус" представляє новий портативний пристрій Ad Counter FPV Backpack+, який вміщується у ранець. Компанія розповіла про нього на власній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Новий РЕБ-рюкзак призначений для боротьби проти FPV на нестандартних частотах поблизу позначки 900 МГц включно.За словами виробника, рюкзак захищає від більшості FPV (за даними з лінії бойового зіткнення, у понад 90% випадків).

Пристрій отримав модулі підвищеної потужності: два по 50 Вт на частотах 700-900 МГц та два по 50 Вт в діапазоні 900-1050 МГц. Водночас виробник досить неоднозначно коментує шкоду носіння пристрою для здоров’я бійця. Ймовірно, його слід використовувати обережно.

"Одразу відповідаємо на коментарі про "підсмажить спину" (чи зварить чоловічі коштовності). Дорогі друзі, ми зробили цей девайс на замовлення людей, які не хочуть бути вбитими дронами. Якщо у вашому коментаторському житті є більше варіантів, то нехай вам щастить", — йдеться в описі новинки у соціальній мережі.

Нещодавно повідомлялося, що компанія розробила пристрій AD Kraken Counter FPV, якій працює у чотирьох актуальних діапазонах частот і має антени з двома варіантами потужності. Він охоплює частоти від 420 МГц до 1050 МГц. Існує два варіанти пристрою: з антенами потужністю 30 чи 50 Вт на кожний з діапазонів. Більш потужний засіб називається "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компанія також анонсувала ще один новий засіб, який з’явиться незабаром і працюватиме на інших частотах.

Раніше росіяни помітили пристрої Квертус у ЗСУ та їхню ефективність в бою. "Що за "роги"? На фото БМП М2 Bradley, обладнана мобільним комплексом РЕБ для протидії FPV-дронам. Імовірно це AD СOUNTER FPV київської компанії Kvertus, що працює в діапазоні 850-940 МГц", — йдеться у підписі до фото БМП М2 Bradley. Росіяни також поскаржилися, що бійці ЗС РФ досить некомпетентні навіть у власних системах РЕБ.

Хвилювання про шкоду для здоров'я мають операторів РЕБ мають сенс. Раніше Фокус писав про це на прикладі російського засобу РЕБ "Тритон". Міжнародне агентство з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров’я відносить радіочастотні електромагнітні промені до групи 2B і визнає, що вони можуть бути канцерогенними, тобто викликати рак. Ступінь шкоди радіовипромінювання для людини залежить від відстані до антени та потужності. "Тритон" працює в діапазоні роботи FPV-дронів — це надвисокі частоти (900 МГц, 2,4 ГГц). "Тритона" потужність 30-50 Вт, до того ж є два модулі, їхня сумарна потужність — 60-100 Вт. На думку експерта Сергія Берестова з позивним "Флеш", російських солдатів, які використовуватимуться такі "глушилки", можна вважати самогубцями.