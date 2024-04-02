РФ и Китай протестировали канал связи в 3800 км, который нельзя ни прослушать, ни взломать

Россия и Китай обменялись картинками 256 × 64 пикселя при помощи спутника и квантового ключа шифрования длиной 310 Кбит.

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Российские ученые из Университета МИСиС, Российского квантового центра и компании "КуСпэйс Технологии" опубликовали материал в научном издании Optics Express, где утверждают, что им удалось реализовать безопасный спутниковый канал связи протяженностью 3800 км. Перехватить данные, передаваемые по этому каналу, невозможно, передает Nplus1.

В статье авторы сообщают, что сначала они передали квантовый ключ шифрования длиной 310 Кбит между станциями в Звенигороде (РФ) и Наньшане (КНР), а после этого станции обменялись сообщениями, которые ученые охарактеризовали как абсолютно защищенные от перехвата. Сообщения содержали изображения 256 × 64 пикселя. Спутниковую связь обеспечил китайский аппарат "Мо-цзы", запущенный в 2016 году передачи распределенных квантовых ключей посредством лазерных каналов.

Схема установки квантово защищенной связи в Звенигороде Фото: Optics Express

Передача сообщений по спутниковому квантовому каналу стала возможна еще и благодаря двум телескопам. Первый использовался для работы с информацией, а второй — для наведения на спутник. Россияне надеются, что китайские партнеры помогут им развить защищенные сети для передачи данных.

В 2022 году Китай вывел на орбиту спутник квантовой связи Jinan 1 ("Цзинань-1"). Он способен передавать квантово защищенные ключи в 2, а то и в 3 раза быстрее, чем несколько устаревший "Мо-цзы".

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Издание напоминает, что в РФ квантовая линия связи появилась в 2017 году и использовалась финансовыми учреждениями. А в КНР квантовыми сетями пользуются крупные энергетические предприятия, которые являются стратегически важными для Пекина.

Ранее мы сообщали, что квантовые технологии вышли на новый уровень: данные передали при помощи квазичастиц. Немецкие ученые смогли обеспечить стабильную связь между отдельными квантовыми модулями с помощью магнонов.