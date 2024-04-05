"Ожидаем много новостей": Defense Express рассказали о ночной атаке на 3 аэродрома в РФ

Директор Defense Express Сергей Згурец предположил, что российские военные аэродромы атаковали дальнобойные дроны украинского производства.

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Украина атаковала БпЛА в ночь на 5 апреля по меньшей мере 3 военных аэродрома на территории России. Для этого были использованы дальнобойные дроны украинской разработки. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Сегодня ожидаем много новостей, которые связаны с атакой не только на аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Ночью произошли атаки на три российских аэродрома — это "Энгельс", который находится в 700 км от границ Украины, это "Морозовск", который в 300 км от границ, и аэродром в Ейске, который находится в 150 км", — пояснил Згурец.

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По мнению военного эксперта, в случае, если Силам обороны удастся увеличить количество БпЛА, то их следует использовать для атак не только по российским НПЗ, но и по военным аэродромам РФ, которые враг использует для базирования самолетов.

"Вчера на территории аэродрома "Морозовск", по спутниковым снимкам, было где-то 24 бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-35, которые прикрывают Су-34, осуществляющие атаки КАБами. Если действительно было задействовано 40-60 БПЛА, которые выполняли удары по аэродрому "Морозовск", то увидим, какие будут результаты. Также был удар по аэродрому в городе Энгельс, там враг базирует Ту-95, Ту-160, Ту-22, которые используют для ударов по Украине. Думаю, что на этот раз удары наносили дальнобойными дронами украинской разработки", — предположил Згурец.

Напомним, что в ночь на 5 апреля жители Краснодарского края РФ слышали взрывы и стрельбу из автоматов. Так, в небе над городом Ейск, где расположен военный аэродром, прозвучало более 10 взрывов.

По словам губернатора, российский Энгельс был якобы атакован с помощью беспилотника, с этим и связаны громкие звуки, которые могли слышать люди посреди ночи.