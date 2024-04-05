"Очікуємо багато новин": Defense Express розповіли про нічну атаку на 3 аеродроми в РФ

Директор Defense Express Сергій Згурець припустив, що російські військові аеродроми атакували далекобійні дрони українського виробництва.

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Україна атакувала БпЛА в ніч проти 5 квітня щонайменше 3 військові аеродроми на території Росії. Для цього були використані далекобійні дрони української розробки. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Сьогодні очікуємо багато новин, які пов'язані з атакою не лише на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області. Вночі відбулися атаки на три російські аеродроми — це "Енгельс", який розташовано за 700 км від кордонів України, це "Морозовськ", який за 300 км від кордонів, і аеродром в Єйську, який розташований за 150 км", — пояснив Згурець.

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На думку військового експерта, у разі, якщо Силам оборони вдасться збільшити кількість БпЛА, то їх варто використовувати для атак не лише по російських НПЗ, а й по військових аеродромах РФ, які ворог використовує для базування літаків.

"Учора на території аеродрому "Морозовськ", за супутниковими знімками, було десь 24 бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-35, які прикривають Су-34, що здійснюють атаки КАБами. Якщо дійсно було залучено 40-60 БПЛА, які виконували удари по аеродрому "Морозовськ", то побачимо, які будуть результати. Також був удар по аеродрому в місті Енгельс, там ворог базує Ту-95, Ту-160, Ту-22, які використовують для ударів по Україні. Думаю, що цього разу ударів завдавали далекобійними дронами української розробки", — припустив Згурець.

Нагадаємо, що у ніч на 5 квітня жителі Краснодарського краю РФ чули вибухи і стрільбу з автоматів. Так, у небі над містом Єйськ, де розташований військовий аеродром, пролунало понад 10 вибухів.

За словами губернатора, російський Енгельс був нібито атакований за допомогою безпілотника, з цим і пов'язані гучні звуки, які могли чути люди посеред ночі.