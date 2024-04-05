53 БПЛА вночі атакували Росію: вибухи чули поблизу аеродромів (фото, відео)

У Морозовську Ростовської області, де розташована ворожа авіабаза, мешканці чули понад 60 вибухів. Місцева влада підтвердила пошкодження електропідстанції.

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Протягом минулої ночі та ранку 5 квітня дрони завдали ударів по регіонах РФ. Про це повідомляє у Telegram Міноборони РФ.

У відомстві заявили, що засоби ППО перехопили та знищили над територією Ростовської області 44 БПЛА. Над територією Краснодарського краю перехопили 6 дронів, над Саратовською 1 БПЛА, над Курською і Бєлгородською областями також по одному.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram заявив, що на території Морозовського району сили ППО ліквідували понад 40 цілей. Внаслідок атаки, з його слів, пошкоджено електропідстанцію. Про атаку на аеродром губернатор не згадав.

У місті, як заявили мешканці, спостерігаються проблеми зі світлом. Жителі кажуть, що чули вибухи. За їхніми словами, безпілотники атакували місцевий військовий аеродром. У Морозовську чули понад 60 вибухів.

У Telegram-каналі "Жесть Курск" повідомили, що відбулося влучання у приватний будинок. Загиблих і постраждалих серед населення немає.

За інформацією губернатора Курської області Романа Старовойта, пошкоджено чотири автомобілі та будинки. Він у Telegram заявив про атаку українських дронів-камікадзе.

В Енгельсі, за інформацією губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, вранці ліквідували БПЛА. Постраждалих і руйнувань інфраструктури внаслідок падіння уламків попередньо немає.

Удари по території РФ

Останні кілька місяців тривають атаки по території РФ. Невідомі БПЛА атакували підприємства у Татарстані, на яких можуть виготовляти Shahed. Представники місцевої влади 2 квітня підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Нижньокамську та Єлабузі.

У березні атаки на російські заводи посилилися. Уночі 23 березня російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ в Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За їхніми даними, підприємства зазнали атак БПЛА.

РосЗМІ писали стосовно удару по Оскольському електрометалургійному комбінату в Бєлгородській області. Водночас губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив про атаку нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".

Нагадаємо, 5 квітня аналітики DeepState повідомили, що війська РФ просунулися в районі села Бердичі, важка ситуація поблизу Часового Яру. Силам Оборони України, як зазначають аналітики, важко стримувати натиск противника, який має перевагу у живій силі.