"Неправильно почув запитання": в ООН пояснили заклик не атакувати інфраструктуру РФ

2 квітня представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація "закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Слова прозвучали після запитання про удари по заводу дронів "Шахед" у Татарстані.

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Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що не так почув запитання представників ЗМІ, коли, відповідаючи, закликав Україну не атакувати цивільну інфраструктуру РФ. Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я б так не відповів", — пояснив він.

Під час пресконференції 2 квітня Дюжаррік заявив, що ООН "закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Ці слова прозвучали після запитання про удари по заводу, що випускає російські аналоги дронів "Шахед" у місті Єлабуга (Татарстан).

Під час виступу представник ООН також згадав про атаки на критичну інфраструктуру України.

Удари по підприємствах у Татарстані

2 квітня дрони атакували заводи на території особливої економічної зони "Єлабуга" в Татарстані, а також у місті Нижньокамськ. За повідомленнями місцевої влади, значних пошкоджень не було, технологічний процес залишився без змін.

ЗМІ з посиланням на джерела в силових відомствах повідомили, що мала місце спецоперація української розвідки. Представники "Алабуги" стверджували, що використовувалися дрони, "оснащені обладнанням країн НАТО". ГУР заявляє, що не використовує іноземні технології. OSINT-аналітики вважають, що це був дрон UJ-22 Airborne виробництва Ukrjet.

Нагадаємо, що в публікації Forbes дрон, який атакував завод дронів, порівнювали з легкомоторним літаком типу Cessna.

Також повідомлялося, що, за даними пов'язаного з Кремлем видання "Коммерсантъ", після ударів безпілотників виробництво нафти у РФ впало на 12%, НПЗ змушені відкрити запаси.