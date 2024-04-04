"Неправильно услышал вопрос": в ООН объяснили призыв не атаковать инфраструктуру РФ

2 апреля представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация "призывает прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру". Слова прозвучали после вопроса об ударах по заводу дронов "Шахед" в Татарстане.

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Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что не так услышал вопрос представителей СМИ, когда, отвечая, призвал Украину не атаковать гражданскую инфраструктуру РФ. Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил", — объяснил он.

Во время пресс-конференции 2 апреля Дюжаррик заявил, что ООН "призывает прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру". Эти слова прозвучали после вопроса об ударах по заводу, выпускающему российские аналоги дронов "Шахед" в городе Елабуга (Татарстан).

Во время выступления представитель ООН также упомянул о продолжающихся атаках на критическую инфраструктуру Украины.

Удары по предприятиям в Татарстане

2 апреля дроны атаковали заводы на территории особой экономической зоны "Елабуга" в Татарстане, а также в городе Нижнекамск. По сообщениям местных властей, значительных повреждений не было, технологический процесс остался без изменений.

СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщили, что имела место спецоперация украинской разведки. Представители "Алабуги" утверждали, что использовались дроны, "оснащенные оборудованием стран НАТО". ГУР заявляет, что не использует иностранные технологии. OSINT-аналитики считают, что это был дрон UJ-22 Airborne производства Ukrjet.

Напомним, что в публикации Forbes дрон, атаковавший завод дронов, сравнивался с легкомоторным самолетом типа Cessna.

Также сообщалось, что, по данным связанного с Кремлем издания "Коммерсантъ", после ударов беспилотников производство нефти в РФ упало на 12%, НПЗ вынуждены открыть запасы.