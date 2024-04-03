"РФ не понимает ничего, кроме силы": Зеленский прокомментировал "осуждение" ООН атак по НПЗ

Глава государства предложил авторам таких заявлений приехать в Украину и посмотреть, как люди живут под обстрелами, без воды и света.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления ООН, в которых "осуждаются" атаки беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам России. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Я здесь очень просто могу дать ответ этим организациям. По моему мнению, чтобы, наконец, понять, каким образом выживать в Харькове, как люди выживают без воды и света, нужно приехать и посмотреть, а потом уже что-то осуждать или нет", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, в ООН выступили с заявлением, в котором осудили украинских дронов по заводу по производству "Шахедов" в российском Татарстане накануне, 2 апреля. Интересно, что представитель организации отнес предприятие, обеспечивающее российский военно-промышленный комплекс, к "гражданской инфраструктуре".

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К тому же в конце марта стало известно о призыве Соединенных Штатов к Украине отказаться от атак на российские энергетические объекты. В частности в Вашингтоне выразили обеспокоенность, что следствием украинских атак по российским НПЗ в мире могут вырасти цены на бензин и нефть. Впрочем, несмотря на это, удары по российским НПЗ продолжились. В том числе накануне, 2 апреля, нанесли масштабный удар по российской территории с помощью дронов. В Татарстане повреждениям подвергся третий по величине российский НПЗ и производство БПЛА-камикадзе "шахедов".

Ранее сообщалось о реакции украинцев на атаки дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, пользователи соцсетей активно публиковали мемы на эту тему, выражая "обеспокоенность" по примеру западных партнеров.

К тому же 2 апреля стало известно, что к процессу сбора "шахедов" на российском заводе в Татарстане привлечены студенты.