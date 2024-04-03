Завод по производству "Шахедов" и НПЗ: все, что известно об ударе БПЛА в Татарстане (фото)

По данным журналистов, беспилотник попал в установку первичной переработки нефти, на которую приходится около половины общей годовой производственной мощности завода — свыше 17 млн тонн.

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Впервые за время развязанной Россией войны в Украине украинские дроны пролетели около 1300 километров, чтобы достичь цели в российской республике Татарстан. Фокус собрал всю имеющуюся информацию об атаке на завод по выпуску "Шахедов" в Елабуге и НПЗ в Нижнекамске.

Во время атаки БПЛА в Елабуге и Нижнекамске (Татарстан) была поражена промышленная зона, где выпускают "Шахеды", широко использующиеся для обстрелов Украины. По данным местных СМИ, это первый подобный случай и самый глубокий удар по территории РФ с начала войны.

На видео, опубликованном в российских соцсетях во вторник, показан момент, когда дрон наносит удар по объекту в Елабуге, после чего в воздухе появляется огромное огненное облако.

Впервые об ударе утром 2 апреля сообщили представители пресс-службы особой экономической зоны "Алабуга". Отмечалось, что два дрона с "оборудованием стран НАТО" ударили по общежитию ОЭЗ. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил об атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Татарстан на карте

"Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — говорится в публикации.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что беспилотник пытался атаковать местный НПЗ, но его перехватила РЭБ.

По информации Baza, в Нижнекамске дрон попал в установку дочернего предприятия "Татнефти" — завода "Танеко". Агентство Reuters, после анализа имеющихся данных сообщило, что беспилотник попал в установку первичной переработки нефти, на которую приходится около половины общей годовой производственной мощности завода. В общей сложности это свыше 17 млн тонн.

Обломки БПЛА

В РФ также показали обломки БПЛА, который могу ударить по заводу в Татарстане. Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео в своем Telegram-канале. По утверждениям российской стороны, "так вытягивают то, что осталось от украинского беспилотника".

Удар дрона в Татарстане — операция ГУР

По данным источников "РБК-Украина" в силовых ведомствах, за атакой в Елабуге стоит ГУР, а удар же по НПЗ в Нижнекамске ГУР организовало совместно с СБУ. Сообщается, что в результате атаки произошли существенные разрушения производственных мощностей.

Но официальных комментариев от Украины не было, как, впрочем, и о других подобных атаках на военные объекты в РФ.

Удар дрона в Татарстане — в РФ скрывают масштабы

По словам майора запаса Алексея Гетьмана, российские власти стараются уменьшить масштабы повреждений НПЗ и завода по выпуску дронов-камикадзе. Украинским спецслужбам было известно о запущенном в Елабуге производстве еще летом 2023 года.

Гетьман отметил, что власти РФ будут настаивать на том, что ничего серьезного не повреждено, и что пострадали гражданские жители.

"И, конечно, можно ожидать, что, обязательно, "пострадали женщины и дети или пожилые люди", — отметил аналитик.

Дроны из Казахстана

В РФ также намекнули, что заводы в Татарстане могли быть атакованы дронами из Казахстана, на что в Астане ответили, что подобные утверждения — "инсинуации", которые направлены на то, чтобы дискредитировать страну. Власти призвали общественность не реагировать на слухи и доверять официальным источникам.

Представители Кремля также заявили, что военное руководство предпринимает усилия, чтобы минимизировать угрозу ударов по объектам в РФ.

Поначалу сообщалось о двух пострадавших в "Алабуге". Но впоследствии местное руководство заявило о пострадавших 13 студентах "Алабуга Политех".

По данным "Агентства", пострадавшее общежитие располагается в 300–400 метрах от цеха по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которыми РФ обстреливает украинские города.

Журналисты "Радио Свобода" геолоцировали место падения беспилотника и сообщают, что производственный цех находится через дорогу от хостела.

Напомним, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил в интервью Die Welt, что у Киева теперь есть беспилотники, способные поражать цели на расстоянии более 1000 километров. По его словам, большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, дальностью 700-1000 км. Но теперь появились и модели, которые могут пролетать дальше 1000 км.

Также сообщалось, что белорусский политик Александр Лукашенко может готовиться к войне с Украиной и ЕС.