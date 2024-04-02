В РФ намекнули, что заводы Татарстана БПЛА атаковали из Казахстана: появилась реакция Астаны

В Министерстве обороны Казахстана назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.

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Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемую в Telegram-каналах информацию о том, что беспилотные аппараты, совершившие атаки на объекты в Татарстане (Россия), были запущены с территории республики. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном 2 апреля.

В своем заявлении представители ведомства назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности", — говорится в сообщении министерства.

Атака БПЛА на заводы в Татарстане

2 апреля сообщалось, что неизвестные беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить ударные дроны типа Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По предварительной информации, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и особую экономическую зону "Алабуга", на которой россияне могли уже наладить массовое производство ударных БПЛА. Медиа сообщают о разрушениях и нескольких пострадавших.

В Госдуме РФ высказались относительно удара БПЛА по Татарстану. По словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, россияне имеют дело с "очень подлым противником", с которым сложно справиться. На вопрос о том, когда прекратятся удары по территории России, Картаполов заявил, что для этого войска РФ нужно захватить столицу Украины.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.