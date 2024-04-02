"Из степей Средней Азии": депутат РФ рассказал, как Татарстан могли атаковать БПЛА (видео)

Российский политик рассказал, что в республиках Средней Азии, где степная зона, практически нет людей. Территории не контролируются ни с воздуха, ни РЛС.

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Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии. В Telegram-канале "Вы слушали маяк" опубликовали его заявление.

Он предположил, что дрон могли не запускать с территории Украины. Российские специалисты сейчас работают над тем, чтобы определить точку взлета и траекторию полета БПЛА.

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По его словам, в республиках Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые расположены в северо-западной стороне. Гурулев рассказал, что эти территории практически необитаемы. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС.

"Провести туда можно все что угодно", — заявил российский политик.

Атака БПЛА на заводы в Татарстане

Неизвестные беспилотники 2 апреля атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По предварительной информации, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и особую экономическую зону "Алабуга", на которой россияне могли уже наладить массовое производство ударных БПЛА. Медиа сообщают о разрушениях и нескольких пострадавших.

Напомним, 2 апреля в Госдуме РФ высказались относительно удара БПЛА по Татарстану. По словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, россияне имеют дело с "очень подлым противником", с которым сложно справиться. На вопрос о том, когда прекратятся удары по территории России, Картаполов заявил, что для этого войска РФ нужно захватить столицу Украины.