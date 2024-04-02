"Зі степів Середньої Азії": депутат РФ розповів, як Татарстан могли атакувати БПЛА (відео)

Російський політик розповів, що у республіках Середньої Азії, де степова зона, практично немає людей. Території не контролюються ні з повітря, ні РЛС.

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Депутат Держуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не відкидає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії. У Telegram-каналі "Вы слушали маяк" опублікували його заяву.

Він припустив, що дрон могли не запускати з території України. Російські фахівці наразі працюють над тим, щоб визначити точку зльоту і траєкторію польоту БПЛА.

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З його слів, у республіках Середньої Азії, які цілком можливі, особливо ті райони, які розташовані в північно-західній стороні. Гурульов розповів, що ці території практично незаселені. Вони практично безлюдні і не контролюються ні з повітря, ні РЛС.

"Провести туди можна все що завгодно", – заявив російський політик.

Атака БПЛА на заводи у Татарстані

Невідомі безпілотники 2 квітня атакували підприємства у Татарстані, на яких можуть виготовляти Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

За попередньою інформацією, дрони атакували нафтопереробний завод та особливу економічну зону "Алабуга", на якій росіяни могли вже налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють щодо руйнувань та кількох постраждалих.

Нагадаємо, 2 квітня у Держдумі РФ висловилися стосовно удару БПЛА по Татарстану. За словами голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, росіяни мають справу з "дуже підлим супротивником", з яким складно впоратися. На запитання про те, коли припиняться удари по території Росії, Картаполов заявив, що для цього війська РФ потрібно захопити столицю України.