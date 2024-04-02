Геолокація влучання по НПЗ в Татарстані: куди дістали і що летіло, — OSINT

Дрони по військових об'єктах в Татарстані мали пролетіти 1 200 км з України або 400 км з Казахстану. Поки що розглядають два варіанти пристроїв, які могли дістатись так далеко.

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Дрон пролетів близько 1 200 км і вдарив по устаткуванню, розташованому посеред виробничих цехів нафтопереробного заводу (НПЗ) у Нижньокамську в Татарстані. За 30 км на північний схід розташована ще одна точка, до якої дістались БПЛА — приміщення, в яких складаються дрони-камікадзе Shahed-136. Координати точки удару опублікував OSINT-розслідувач з ніком Special Kherson Cat у соцмережі X (Twitter).

У дописі OSINT-розслідувача вказується, що точні координати влучання по НПЗ — 55.57583, 51.92502 (згідно з іншими геолокаціями — 55.57816, 51.91220). На Google maps можна побачити, що це "Татарстанський нафтопереробний комплекс" (АК "ТАНЕКО"), орієнтовна площа якого — близько 5 кв. км.

Удар по НПЗ РФ - точка атаки дрона на ТАНЕКО Фото: Google Maps

Розслідувач розглянув два варіанти дронів, які могли дістатись до цілі в Татарстані. Перше припущення — модель БПЛА UJ-22 Airborne, однак цей варіант відкидається.

Удар по НПЗ РФ - дрон, який атакував Алабугу Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ - дрон UJ-22 Airborne Фото: Вікіпедія

Інше припущення — двомісний надлегкий літак з високим крилом і триколісним шасі "Аеропракт А-22". На думку автора допису, українські інженери могли використати пристрій, який "став основою для нового безпілотника-камікадзе".

Удар по НПЗ РФ - дрон, який атакував Алабугу Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ - літак "Аеропракт А-22" Фото: З відкритих джерел

Координати другої точки атаки опублікував OSINT-розслідувач з ніком Osinttechnical — це точка 55.819638, 52.057819. На Google maps помітно виробничі цехи особливої економічної зони "Алабуга".

Удар по НПЗ РФ - точка атаки в Алабузі Фото: Google Maps

Відстань між двома точками, в яких стались вибухи внаслідок ударів БПЛА — близько 30 км. Орієнтовна відстань до кордону України — 1200 км, до кордону з Казахстаном — утричі менше.

Удар по НПЗ РФ - відстань від Алабуги до Казахстану Фото: Google Maps

Удар по НПЗ РФ — деталі

Зазначимо, зранку 2 квітня у соцмережах з'явились відео з Татарстану з моментом влучання мінілітака-камікадзе по виробничих приміщеннях. Згодом підтвердилось, що це цехи ОЕЗ "Алабуга", де ЗС РФ випускають аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Інша точка атаки — нафтопереробний завод ТАНЕКО, який належить російській компанії "Татнефть" і здатний за рік переробляти близько 8,7 млн тонн нафти. Міноборони РФ запевнило, що сили ППО начебто збили усі безпілотники, які прямували у бік заводу. При цьому на світлинах, опублікованих росЗМІ, можна побачити пожежу на території виробництва.

Нагадуємо, експерти волонтерської спільноти InformNapalm повідомили, що під час удару 2 квітня дійсно отримав пошкодження виробничий цех зі збирання дронів-камікадзе. Тим часом у Держдумі РФ з'явились коментарі щодо атаки безпілотників і моменту, коли можуть припинитись.