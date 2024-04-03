В России показали якобы обломки БПЛА, который ударил по заводу в Татарстане, — соцсети (видео)

Корреспондент поделился видео, на котором можно увидеть, как спецтехника вытаскивает нечто похожее на обломки беспилотника.

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Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко поделился кадрами с тем, что осталось от БПЛА, который якобы атаковал завод по производству дронов-камикадзе Shahed в Татарстане, Россия. Видео он опубликовал у себя в Telegram.

"Россияне утверждают, что так они вытягивают то, что осталось от украинского беспилотника после атаки по заводу, где производят "Шахеды", — написал Цаплиенко.

Обломки дрона, который якобы ударил по заводу в Татарстане

Удар БПЛА по заводу в Татарстане: что известно

Напомним, 2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить ударные дроны типа Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.

В Министерстве обороны Казахстана назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.

Позже военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что РФ пытается скрыть последствия удара БПЛА в Татарстане. По его словам, украинские спецслужбы безусловно знали о производстве, которое россияне запустили в Елабуге еще летом 2023 года.