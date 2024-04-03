У Росії показали нібито уламки БПЛА, який вдарив по заводу в Татарстані, — соцмережі (відео)

Кореспондент поділився відео, на якому можна побачити, як спецтехніка витягує щось схоже на уламки безпілотника.

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Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко поділився кадрами з тим, що залишилося від БПЛА, який нібито атакував завод із виробництва дронів-камікадзе Shahed у Татарстані, Росія. Відео він опублікував у себе в Telegram.

"Росіяни стверджують, що так вони витягають те, що залишилося від українського безпілотника після атаки по заводу, де виробляють "Шахеди", — написав Цаплієнко.

Уламки дрона, який нібито вдарив по заводу в Татарстані

Удар БПЛА по заводу в Татарстані: що відомо

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що БПЛА атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

Пізніше військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман заявив, щоРФ намагається приховати наслідки удару БПЛА в Татарстані. За його словами, українські спецслужби безумовно знали про виробництво, яке росіяни запустили в Єлабузі ще влітку 2023 року.