"ГУР працює непогано": РФ намагається приховати наслідки удару БПЛА в Татарстані, — експерт (відео)

Майор запасу Олексій Гетьман розповів, що українські спецслужби безумовно знали про виробництво, яке росіяни запустили в Єлабузі ще влітку 2023 року.

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У вівторок, 2 квітня, у Татарстані безпілотниками невідомого походження було атаковано підприємства, які можуть виробляти дрони типу Shahed та НПЗ. Чому російська влада намагається зменшити масштаби пошкоджень по НПЗ і заводу зі складання "шахедів", розповів в інтерв'ю Radio NV військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман.

Він піддав сумніву інформацію влади Татарстану про те, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес на підприємствах не порушено.

"Звісно, вони говоритимуть, що жодних (наслідків немає. — Ред.). Ви знаєте, ми відрізняємося від росіян, бо маємо поводитися як цивілізована країна. Коли є влучання, ми розповідаємо, які; не деталізуючи, але говоримо про пошкодження певних об'єктів інфраструктури, якщо вони пошкоджені; що стільки-то часу треба на ремонт. Тобто ми намагаємося, не видаючи військових таємниць, координат чи того, що саме було пошкоджено, давати правдиву інформацію", — запевнив Гетьман.

Штампи російських офіційних джерел, на думку Гетьмана, однакові до того, що їх навіть нецікаво слухати й аналізувати.

"Вони говоритимуть, що нічого суттєво не пошкоджено, що постраждали цивільні люди. І, звісно, можна очікувати, що, обов'язково, "постраждали жінки і діти або літні люди", — зауважив експерт.

Однак майор зазначає, що навіть якщо говорити про перспективу, то прильоти цих літакоподібних дронів безумовно погіршать ситуацію, аж до призупинення виробничих процесів. Однак Гетьман підкреслює, що розраховувати на те, що ці підприємства зупинять свою діяльність повністю, не варто.

Майор вважає, що українська розвідка точно знає, що там сталося і хто це зробив.

"У нас там є люди, які, якщо не розвідники наші, то, принаймні, симпатизують нашій країні. У нас ГУР працює непогано. СБУ теж. За кордоном теж ми працюємо. Тому, я думаю, що хтось випадково приїде, хтось випадково щось побачить, і всі ми будемо знати", — переконаний Гетьман.

При цьому військовий експерт розповів, що українські спецслужби безумовно знали про виробництво, яке росіяни запустили в Єлабузі минулого літа.

"Звичайно, виробляти на власній території — це простіше, ніж отримувати постійно з Ірану. Це, по-перше, не так близько. По-друге, багато не перевезеш одночасно. Тому те, що привозять, — це можуть бути певні комплектуючі. Але цілком можна зрозуміти, що краще виробляти (самостійно. — Ред.), це не такий високотехнологічний виріб", — пояснив військовий експерт.

І додав, що українським спецслужбам навіть відомо, що до робіт залучали студентів і школярів.

Атака в Татарстані — що сталося

Уранці 2 квітня два БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, розташовані більш ніж за тисячу кілометрів від контрольованої Україною території.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що внаслідок влучання в НПЗ у Нижньокамську постраждали шестеро людей. Також унаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей. Зокрема, під час атаки на НПЗ у Нижньокамську український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти, після чого там виникла пожежа. Також відомо про влучання по заводу, на якому збирають дрони-камікадзе.

Фокус писав, що російські пропагандисти, зокрема депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов, заявили, що не виключають, що безпілотник, який атакував Татарстан, могли запустити зі степів Середньої Азії.

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

За даними джерел NV, атака в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони України.

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OSINT-розслідувач із ніком Special Kherson Cat у соцмережі X (Twitter) написав, що безпілотник подолав відстань приблизно 1 200 км, після чого атакував обладнання, розташоване посеред виробничих цехів НПЗ у Нижньокамську. За 30 км на північний схід розташована ще одна точка, до якої дісталися БПЛА — приміщення для збору дронів-камікадзе Shahed-136.